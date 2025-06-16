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Главная Финансы УВКБ ООН выплатит помощь в июне — как получить 10,8 тыс. грн

УВКБ ООН выплатит помощь в июне — как получить 10,8 тыс. грн

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Дата публикации 16 июня 2025 08:00
Выплаты от УВКБ ООН — где регистрируют на выплаты в июне
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кому доступна денежная помощь от УВКБ ООН в июне Каков размер помощи и как зарегистрироваться на выплаты в Запорожье

В июне 2025 года благотворительный фонд "Право на защиту" регистрирует граждан на выплату средств в рамках программы многоцелевой помощи от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). В частности, заявки можно подавать жителям Запорожья.

Об этом сообщает пресс-центр фонда в Telegram.

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Кому доступна денежная помощь от УВКБ ООН в июне

Как отмечается, на помощь от УВКБ ООН смогут рассчитывать только две категории людей. Выплаты предоставят гражданам, если они являются:

  • вынужденными переселенцами, которые оставили свой дом из-за опасности или вернулись домой после выезда не более, чем полгода назад;
  • гражданам, которые вернулись из-за границы на свои прежние адреса проживания после выезда в начале полномасштабного вторжения.

Важно, чтобы такие граждане не получали подобную помощь за последние три месяца.

"Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — сообщают в организации.

Речь идет о следующих критериях уязвимости:

  • граждане имеют трудное финансовое положение (доход на одного человека в семье составляет менее 5,4 тыс. грн);
  • неполная семья, где отец или мать занимаются воспитанием несовершеннолетних детей или заботятся о лицах пожилого возраста;
  • домохозяйство возглавляют пенсионеры, которые воспитывают детей до 18 лет;
  • в семье есть граждане, у которых диагностированы тяжелые болезни, лица с инвалидностью всех групп.

Каков размер помощи и как зарегистрироваться на выплаты в Запорожье

Размер помощи остается неизменным — 10,8 тыс. грн за трехмесячный период, то есть каждый человек в домохозяйстве сможет получить по 3,6 тыс. грн ежемесячно.

Зарегистрироваться в очередь на получение финансовой помощи можно, заполнив специальную форму, которая открывается по понедельникам в 10:00.

"Регистрируем только по предварительной записи. Живой очереди нет", — сообщили организаторы.

Также граждане могут получить консультацию в офисе по адресу: г. Запорожье, ул. Независимой Украины, 72 (в будни с 9:00 до 15:00) или позвонив по телефону: 063 182 68 96 (каждую среду с 9:00 до 15:00).

Напомним, во Львове благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" расскажет о грантовом конкурсе для украинок. В его рамках предоставят минигранты до 150 тыс. грн.

Также сообщалось, что гражданам дадут средства на запуск или перезапуск бизнеса. Это стало возможным благодаря программе, реализуемой при финподдержке Швейцарии.

выплаты финансовая помощь ВПЛ деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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