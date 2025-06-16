Выплаты от УВКБ ООН — где регистрируют на выплаты в июне

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2025 года благотворительный фонд "Право на защиту" регистрирует граждан на выплату средств в рамках программы многоцелевой помощи от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). В частности, заявки можно подавать жителям Запорожья.

Об этом сообщает пресс-центр фонда в Telegram.

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Как отмечается, на помощь от УВКБ ООН смогут рассчитывать только две категории людей. Выплаты предоставят гражданам, если они являются:

вынужденными переселенцами, которые оставили свой дом из-за опасности или вернулись домой после выезда не более, чем полгода назад;

гражданам, которые вернулись из-за границы на свои прежние адреса проживания после выезда в начале полномасштабного вторжения.

Важно, чтобы такие граждане не получали подобную помощь за последние три месяца.

"Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — сообщают в организации.

Речь идет о следующих критериях уязвимости:

граждане имеют трудное финансовое положение (доход на одного человека в семье составляет менее 5,4 тыс. грн);

неполная семья, где отец или мать занимаются воспитанием несовершеннолетних детей или заботятся о лицах пожилого возраста;

домохозяйство возглавляют пенсионеры, которые воспитывают детей до 18 лет;

в семье есть граждане, у которых диагностированы тяжелые болезни, лица с инвалидностью всех групп.

Каков размер помощи и как зарегистрироваться на выплаты в Запорожье

Размер помощи остается неизменным — 10,8 тыс. грн за трехмесячный период, то есть каждый человек в домохозяйстве сможет получить по 3,6 тыс. грн ежемесячно.

Зарегистрироваться в очередь на получение финансовой помощи можно, заполнив специальную форму, которая открывается по понедельникам в 10:00.

"Регистрируем только по предварительной записи. Живой очереди нет", — сообщили организаторы.

Также граждане могут получить консультацию в офисе по адресу: г. Запорожье, ул. Независимой Украины, 72 (в будни с 9:00 до 15:00) или позвонив по телефону: 063 182 68 96 (каждую среду с 9:00 до 15:00).

Напомним, во Львове благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" расскажет о грантовом конкурсе для украинок. В его рамках предоставят минигранты до 150 тыс. грн.

Также сообщалось, что гражданам дадут средства на запуск или перезапуск бизнеса. Это стало возможным благодаря программе, реализуемой при финподдержке Швейцарии.