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Головна Фінанси Гроші від Швейцарії — кому виплатять до 3 тис. доларів

Гроші від Швейцарії — кому виплатять до 3 тис. доларів

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Дата публікації: 12 червня 2025 13:00
Виплати від Швейцарії — кому з українців виплатять до 3 тис. доларів у 2025 році
Валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Які умови участі у програмі з підтримки бізнесу Розмір грантів та правила реєстрації у програмі

Українцям, які мріють запустити або перезапустити бізнес, доступна можливість отримати гранти. Йдеться про програму "Право на бізнес: курс для підприємців", що реалізовують за фінансової підтримки Швейцарії.

Про це інформує пресслужба БФ "Право на захист".

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Які умови участі у програмі з підтримки бізнесу

Як зазначається, йдеться про запуск безоплатної навчальної програми "Право на бізнес: курс для підприємців" від благодійного фонду "Право на захист" у Вінницькій області.

"Це можливість для людей, чиї бізнеси постраждали через війну, але які не втратили бажання створювати та розвивати власну справу", — повідомляють організатори.

Громадяни зможуть під час курсу отримати:

  • знання від експертів і бізнесменів, які допоможуть у створенні та розвитку власної справи;
  • інформацію про те, як не наражати себе на помилки під час ведення бізнесу;
  • інструменти управління фінансами у власній справі;
  • знайти однодумців та започаткувати партнерства.
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Ілюстрація. Джерело: БФ "Право на захист"

Розмір грантів та правила реєстрації у програмі

Програма "Право на бізнес: курс для підприємців" передбачає надання можливості отримати грант до 3 тис. доларів на розвиток справи.

Зареєструватися у навчальному курсі можна до 22 червня 2025 року.

Триватиме навчання два місяці, один раз на тиждень (по суботах) з 10:00 до 18:00 у форматі групового навчання у безпечному місці у Вінниці. Проте витрати на проїзд до місця проведення навчання не відшкодують. Старт навчання запланований на липень.

"Точну дату старту повідомимо учасникам курсу після завершення відбору", — додали організатори.

Проєкт реалізує БФ "Право на захист" за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва в рамках Програми економічної стійкості України (ERP). 

Раніше ми писали про те, що гуманітарна організація "Людина у скруті" (People in Peril) приймає заявки на виплату допомоги. Йдеться про проєкт з підтримки підприємництва. 

Також повідомлялося, що тим, у кого через російські обстріли пошкоджене житло, надають грошову допомогу від міської влади. Зокрема, у Києві йдеться про виплату від 20 до 40 тис. грн. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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