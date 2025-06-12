Виплати від Швейцарії — кому з українців виплатять до 3 тис. доларів у 2025 році

Валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям, які мріють запустити або перезапустити бізнес, доступна можливість отримати гранти. Йдеться про програму "Право на бізнес: курс для підприємців", що реалізовують за фінансової підтримки Швейцарії.

Про це інформує пресслужба БФ "Право на захист".

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Як зазначається, йдеться про запуск безоплатної навчальної програми "Право на бізнес: курс для підприємців" від благодійного фонду "Право на захист" у Вінницькій області.

"Це можливість для людей, чиї бізнеси постраждали через війну, але які не втратили бажання створювати та розвивати власну справу", — повідомляють організатори.

Громадяни зможуть під час курсу отримати:

знання від експертів і бізнесменів, які допоможуть у створенні та розвитку власної справи;

інформацію про те, як не наражати себе на помилки під час ведення бізнесу;

інструменти управління фінансами у власній справі;

знайти однодумців та започаткувати партнерства.

Ілюстрація. Джерело: БФ "Право на захист"

Розмір грантів та правила реєстрації у програмі

Програма "Право на бізнес: курс для підприємців" передбачає надання можливості отримати грант до 3 тис. доларів на розвиток справи.

Зареєструватися у навчальному курсі можна до 22 червня 2025 року.

Триватиме навчання два місяці, один раз на тиждень (по суботах) з 10:00 до 18:00 у форматі групового навчання у безпечному місці у Вінниці. Проте витрати на проїзд до місця проведення навчання не відшкодують. Старт навчання запланований на липень.

"Точну дату старту повідомимо учасникам курсу після завершення відбору", — додали організатори.

Проєкт реалізує БФ "Право на захист" за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва в рамках Програми економічної стійкості України (ERP).

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