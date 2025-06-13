Виплати у 10,8 тис. грн — УВКБ ООН приймає заявки на допомогу у червні

Людина тримає національну валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відкрило запис на фінансову допомогу ще в одному українському місті. Йдеться про надання виплат на тримісячний період.

Про це інформують у Telegram-каналі представники УВКБ ООН.

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Умови програми від УВКБ ООН у червні

Як зазначається, відкрито реєстрацію у програмі грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у місті Миколаїв. Оскільки фінансування обмежене, допомогу нададуть тільки для тих громадян, хто дійсно її потребує. Зокрема:

для переселенців, які не брали участі у подібних програмах від інших організацій упродовж останніх трьох місяців, а самі переїздили не більш ніж шість місяців тому;

для ВПО, які повернулись з іншої області за останні пів року, і також не отримували допомогу від інших організацій за останні три місяці;

для біженців, які повернулись на своє колишнє місце проживання з-за кордону, й також не брали участі у програмі допомоги за останні три місяці.

Окрім того, допомога буде доступна заявникам:

які мають низькі доходи, що не досягають 5,4 тис. грн на одну особу в родині за місяць;

з неповних родин, де є неповнолітні діти, особи похилого віку від 55 років;

якщо йдеться про громадян похилого віку, які самотужки виховують дітей до 18 років;

для осіб, які мають особливі потреби через тяжку хворобу/інвалідність.

Розмір допомоги та як подати заявку на допомогу у Миколаєві

За умовами програми від УВКБ ООН на грошову допомогу, кожному із заявників з низькими доходами виплатять по 10,8 тис. грн. Розмір допомоги визначили на основі мінімального споживчого кошика, що дорівнює 3,6 тис. грн. на одну особу. Виплата буде покривати тримісячний період, однак надійде на рахунок одним траншем.

Запис в електронну чергу на надання допомоги відбуватиметься за попереднім заповненням анкети. У разі правильного заповнення онлайн-форми заявник автоматично отримає відповідний номер у черзі.

Після чого слід очікувати на дзвінок від працівників пункту збору даних на фіндопомогу від УВКБ ООН. Громадянам назвуть день та час, коли потрібно прийти на індивідуальний прийом за адресою проспект Миру, 54В.

Деталі можна дізнатись за номером гарячої лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Нагадаємо, українці можуть взяти участь у грантовому конкурсі, що реалізовується за підтримки Швейцарії. Йдеться про програму, що покликана підтримати підприємництво.

Також повідомлялося, що відкрито реєстрацію у програмі, в рамках якої можна отримати до 3 тис. євро на створення нового бізнесу. Вона охоплює два регіони: Чернігівський та Полтавський.