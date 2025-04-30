Виплати від УВКБ ООН — хто і де може отримати два види допомоги

Людина дістає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року деякі українці зможуть отримати допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Фінансова підтримка передбачена для жителів Дніпра та області.

Про це повідомляють представники УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Умови програми допомоги на оренду житла

Як зазначається, УВКБ ООН у Дніпропетровській області реалізує два види підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які повернулись додому після вимушеного виїзду.

Одна з них — шестимісячна фінпідтримка на оренду житла. Для отримання такої допомоги потрібно мати підтвердження того, що громадяни зможуть надалі самі оплачувати житло (працевлаштування, відкриття бізнесу, проходження навчання чи перекваліфікація). Взяти участь у програмі допомоги з оренди житла можуть:

ВПО та особи, які повернулися з-за кордону, які мешкають в місцях тимчасового проживання, і їх можуть виселити;

переселенці та біженці, які орендують житло з незадовільними умовами.

Щоб зареєструватися за відповідною програмою, потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Умови програми грошової допомоги УВКБ ООН

За другою програмою, жителі Дніпропетровського регіону можуть зареєструватися на отримання тримісячної фінансової підтримки у розмірі 3,6 тис. грн для кожного члена родини.

За умовами програми, надання допомоги у травні 2025 року відбудеться для таких категорій осіб:

мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

повернулися з іншого регіону чи з-за кордону після вимушеного переїзду через війну.

Ті, хто раніше отримував допомогу від благодійників, зможуть оформити виплати, якщо підпадатимуть під категорії вразливості.

"Допомога передбачена для осіб, які впродовж останніх 30 днів до моменту звернення евакуювалися з громад чи житло яких стало непридатним через військові дії", — наголошують організатори.

Звернутися за консультацією щодо надання грошової допомоги від УВКБ ООН можна у будні з 10:00-15:00 за адресою: м. Дніпро, вулиця Половицька, 9.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати допомогу від благодійників Естонії. Розмір виплат становить 3,6 тис. грн на місяць на кожного члена родини.

Також одна з гуманітарних організацій Чехії збирає заявки на виплату допомоги вразливим категоріям громадян. Кошти зможуть отримати мешканці одного з прифронтових регіонів.