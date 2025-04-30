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УВКБ ООН будет выплачивать по 3,6 тыс. грн ежемесячно — условия

30 апреля 2025 13:14
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от УВКБ ООН — кто и где может получить два вида помощи
Человек достает денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В мае 2025 года некоторые украинцы смогут получить помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Финансовая поддержка предусмотрена для жителей Днепра и области.

Об этом сообщают представители УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Условия программы помощи на аренду жилья

Как отмечается, УВКБ ООН в Днепропетровской области реализует два вида поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, которые вернулись домой после вынужденного выезда.

Одна из них — шестимесячная финподдержка на аренду жилья. Для получения такой помощи нужно иметь подтверждение того, что граждане смогут в дальнейшем сами оплачивать жилье (трудоустройство, открытие бизнеса, прохождение обучения, переквалификация). Принять участие в программе помощи по аренде жилья могут:

  • ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, которые живут в местах временного проживания, и их могут выселить;
  • переселенцы и беженцы, которые арендуют жилье с неудовлетворительными условиями.

Чтобы зарегистрироваться на соответствующую программу, нужно заполнить специальную онлайн-форму.

Условия программы денежной помощи УВКБ ООН

По второй программе, жители Днепропетровского региона могут зарегистрироваться на получение трехмесячной финансовой поддержки в размере 3,6 тыс. грн для каждого члена семьи.

По условиям программы, предоставление помощи в мае 2025 года состоится для таких категорий лиц:

  • имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • вернулись из другого региона или из-за границы после вынужденного переезда из-за войны.

Те, кто ранее получал помощь от благотворителей, смогут оформить выплаты, если будут подпадать под категории уязвимости.

"Помощь предусмотрена для лиц, которые в течение последних 30 дней до момента обращения эвакуировались из громад или жилье которых стало непригодным из-за военных действий", — отмечают организаторы.

Обратиться за консультацией по предоставлению денежной помощи от УВКБ ООН можно в будни с 10:00-15:00 по адресу: г. Днепр, улица Половицкая, 9.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить помощь от благотворителей Эстонии. Размер выплат составляет 3,6 тыс. грн в месяц на каждого члена семьи.

Также одна из гуманитарных организаций Чехии собирает заявки на выплату помощи уязвимым категориям граждан. Средства смогут получить жители одного из прифронтовых регионов.

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