Выплаты от УВКБ ООН — кто и где может получить два вида помощи

УВКБ ООН будет выплачивать по 3,6 тыс. грн ежемесячно — условия
В мае 2025 года некоторые украинцы смогут получить помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Финансовая поддержка предусмотрена для жителей Днепра и области.
Об этом сообщают представители УВКБ ООН в Telegram-канале.
Условия программы помощи на аренду жилья
Как отмечается, УВКБ ООН в Днепропетровской области реализует два вида поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, которые вернулись домой после вынужденного выезда.
Одна из них — шестимесячная финподдержка на аренду жилья. Для получения такой помощи нужно иметь подтверждение того, что граждане смогут в дальнейшем сами оплачивать жилье (трудоустройство, открытие бизнеса, прохождение обучения, переквалификация). Принять участие в программе помощи по аренде жилья могут:
- ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, которые живут в местах временного проживания, и их могут выселить;
- переселенцы и беженцы, которые арендуют жилье с неудовлетворительными условиями.
Чтобы зарегистрироваться на соответствующую программу, нужно заполнить специальную онлайн-форму.
Условия программы денежной помощи УВКБ ООН
По второй программе, жители Днепропетровского региона могут зарегистрироваться на получение трехмесячной финансовой поддержки в размере 3,6 тыс. грн для каждого члена семьи.
По условиям программы, предоставление помощи в мае 2025 года состоится для таких категорий лиц:
- имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- вернулись из другого региона или из-за границы после вынужденного переезда из-за войны.
Те, кто ранее получал помощь от благотворителей, смогут оформить выплаты, если будут подпадать под категории уязвимости.
"Помощь предусмотрена для лиц, которые в течение последних 30 дней до момента обращения эвакуировались из громад или жилье которых стало непригодным из-за военных действий", — отмечают организаторы.
Обратиться за консультацией по предоставлению денежной помощи от УВКБ ООН можно в будни с 10:00-15:00 по адресу: г. Днепр, улица Половицкая, 9.
Ранее мы писали, что украинцы могут получить помощь от благотворителей Эстонии. Размер выплат составляет 3,6 тыс. грн в месяц на каждого члена семьи.
Также одна из гуманитарных организаций Чехии собирает заявки на выплату помощи уязвимым категориям граждан. Средства смогут получить жители одного из прифронтовых регионов.
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