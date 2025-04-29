Виплати від Німеччини — де приймають заявки на грантову програму

Жінка тримає в руках купюри гривні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні відкрили набір на безплатний навчальний курс для жінок з числа внутрішньо переміщених осіб за будівельним напрямком. В рамках програми за фінансової підтримки німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe можна буде отримати гранти.

Про це повідомляють представники благодійного фонду "Пліч-о-пліч".

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Програма, яку реалізують у Дніпрі, передбачає проходження навчального курсу у будівельній сфері, а також грантову підтримку заявниць.

Організатори пропонують унікальну програму перенавчання будівельним професіям для жінок-переселенок. Серед переваг програми:

безплатне навчання;

короткострокові курси (три місяці);

зручний графік занять;

практика на справжніх об’єктах;

сучасне обладнання та якісні матеріали для практичних занять;

транспортна стипендія;

надання місця в гуртожитку за потребою;

надання допомоги в працевлаштуванні після закінчення курсу.

Також передбачена грантова підтримка жінок для розвитку власної справи.

Оголошення. Джерело: Diakonie Katastrophenhilfe

Як переселенкам зареєструватися на проходження курсів

Подати заявку на реєстрацію на наступний навчальний курс у Дніпрі можуть українки за номерами телефонів:

0503360570;

0663890205.

"Долучайтеся до змін! Перетворіть виклики на можливості та створіть власний успішний шлях у будівельній сфері!", — повідомляють організатори.

Навчання та грантова підтримка можлива за фінансової підтримки німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Раніше повідомлялося, що в Україні невдовзі стартує реєстрація на програму підтримки дрібних аграріїв та фермерів. В її рамках виплатять до 800 доларів.

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