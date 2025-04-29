Виплати від Німеччини — де приймають заявки на грантову програму

Гранти для жінок від Німеччини — хто і де може подати заявку
В Україні відкрили набір на безплатний навчальний курс для жінок з числа внутрішньо переміщених осіб за будівельним напрямком. В рамках програми за фінансової підтримки німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe можна буде отримати гранти.
Про це повідомляють представники благодійного фонду "Пліч-о-пліч".
Детальніше про гранти для жінок-ВПО
Програма, яку реалізують у Дніпрі, передбачає проходження навчального курсу у будівельній сфері, а також грантову підтримку заявниць.
Організатори пропонують унікальну програму перенавчання будівельним професіям для жінок-переселенок. Серед переваг програми:
- безплатне навчання;
- короткострокові курси (три місяці);
- зручний графік занять;
- практика на справжніх об’єктах;
- сучасне обладнання та якісні матеріали для практичних занять;
- транспортна стипендія;
- надання місця в гуртожитку за потребою;
- надання допомоги в працевлаштуванні після закінчення курсу.
Також передбачена грантова підтримка жінок для розвитку власної справи.
Як переселенкам зареєструватися на проходження курсів
Подати заявку на реєстрацію на наступний навчальний курс у Дніпрі можуть українки за номерами телефонів:
- 0503360570;
- 0663890205.
"Долучайтеся до змін! Перетворіть виклики на можливості та створіть власний успішний шлях у будівельній сфері!", — повідомляють організатори.
Навчання та грантова підтримка можлива за фінансової підтримки німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.
Раніше повідомлялося, що в Україні невдовзі стартує реєстрація на програму підтримки дрібних аграріїв та фермерів. В її рамках виплатять до 800 доларів.
Також ми писали, хто з українців може отримати фінансову допомогу на власну справу. Йдеться про надання мікрогрантів від українського Червоного Хреста.
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