Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Гранти для жінок від Німеччини — хто і де може подати заявку arrow

Гранти для жінок від Німеччини — хто і де може подати заявку

29 квітня 2025 13:20
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від Німеччини — де приймають заявки на грантову програму
Жінка тримає в руках купюри гривні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні відкрили набір на безплатний навчальний курс для жінок з числа внутрішньо переміщених осіб за будівельним напрямком. В рамках програми за фінансової підтримки німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe можна буде отримати гранти.

Про це повідомляють представники благодійного фонду "Пліч-о-пліч"

Реклама
Читайте також:

Детальніше про гранти для жінок-ВПО

Програма, яку реалізують у Дніпрі, передбачає проходження навчального курсу у будівельній сфері, а також грантову підтримку заявниць.  

Організатори пропонують унікальну програму перенавчання будівельним професіям для жінок-переселенок. Серед переваг програми:

  • безплатне навчання;
  • короткострокові курси (три місяці);
  • зручний графік занять;
  • практика на справжніх об’єктах;
  • сучасне обладнання та якісні матеріали для практичних занять;
  • транспортна стипендія;
  • надання місця в гуртожитку за потребою;
  • надання допомоги в працевлаштуванні після закінчення курсу.

Також передбачена грантова підтримка жінок для розвитку власної справи.

 

допомога українцям
Оголошення. Джерело: Diakonie Katastrophenhilfe

Як переселенкам зареєструватися на проходження курсів

Подати заявку на реєстрацію на наступний навчальний курс у Дніпрі можуть українки за номерами телефонів:

  • 0503360570;
  • 0663890205.

"Долучайтеся до змін! Перетворіть виклики на можливості та створіть власний успішний шлях у будівельній сфері!", — повідомляють організатори.

Навчання та грантова підтримка можлива за фінансової підтримки німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Раніше повідомлялося, що в Україні невдовзі стартує реєстрація на програму підтримки дрібних аграріїв та фермерів. В її рамках виплатять до 800 доларів.

Також ми писали, хто з українців може отримати фінансову допомогу на власну справу. Йдеться про надання мікрогрантів від українського Червоного Хреста.

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама