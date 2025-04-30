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Чехія надасть українцям грошову допомогу — хто в списку

30 квітня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від Чехії — кому з українців доступна допомога
Грошові купюри у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Чеська гуманітарна організація "People in need" ("Людина в біді") відкрила нову програму допомоги вразливим категоріям українцям під час війни. Зокрема, виплати можуть оформити мешканці Харкова та прифронтових громад області. 

Про це йдеться у повідомленні громадської організації "Харківська обласна організація УТОС".

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Умови програми грошової допомоги

Як зазначається, допомогу надають найбільш вразливим категоріям населення, зокрема:

  • особам, які мешкають у прифронтових громадах;
  • внутрішнім переселенцям;
  • особам, які повернулися додому після виїзду та проживають у деокупованих громадах;
  • соціальним меншинам, наприклад, представникам ромської громади;
  • приймаючим громадам, де є особи безпосередньо постраждалі від війни.

Виплати зможуть отримати особи, яким загрожують такі виклики:

  • ризик фізичної безпеки через пошкоджену чи зруйновану оселю;
  • юридичні потреби, пов'язані з відновленням прав на пошкоджене/зруйноване майно;
  • відсутність доступу до критично важливих держпослуг через відсутність, втрату/пошкодження документів;
  • недоступність/обмежений доступ послуг через війну.

У пріоритеті на надання допомоги є лише кілька категорій осіб. Допомогу призначать:

  • жінкам, які очолюють домогосподарства;
  • єдиним опікунам дітей/іншим особам на утриманні;
  • дітям;
  • літнім людям з групи ризику;
  • особам з інвалідністю, хронічними хворобами або тим, що належать до соціальних меншин;
  • особам з юридичними потребами, що пов’язані з отриманням або поновленням статусу.

Пріоритетні громади:

  • Харківська;
  • Чугуївська;
  • Роганська;
  • Златопільська;
  • Берестинська.

На що можна витратити кошти  

Грошова допомога покликана задовольнити критичні потреби, пов'язані із безпекою, гідністю та добробутом. Зокрема, має покрити такі витрати:

  • оплата транспортного перевезення та проживання;
  • на оренду житла у випадках негайного ризику виселення;
  • на критичні потреби, пов’язані з безпекою та гідністю;
  • на життєво важливі комунальні послуги;
  • на оформлення документів та інші юридичні витрати.

"Зверніть увагу! Державна підтримка має бути відсутня. Кошти на операції та ліки не покриваються. Важливо зазначити що повинна бути наявність: вразлива категорія, відсутність альтернативи покрити потребу іншими організаціями", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, деталі можна уточнити, звернувшись в особисті повідомлення сторінки ГО "Харківська обласна організація УТОС".

Раніше ми писали, що Дня Незалежності ветерани та люди, які постраждали від війни, отримають допомогу. Зокрема, громадяни з видатними заслугами перед державою отримають 3,1 тис. грн.

Також допомогу від Червоного Хреста отримають громадяни на власну справу. Для цього до 7 травня 2025 року потрібно подати заявку на мікрогранти.

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