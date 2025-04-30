Виплати від Чехії — кому з українців доступна допомога

Чехія надасть українцям грошову допомогу — хто в списку
Чеська гуманітарна організація "People in need" ("Людина в біді") відкрила нову програму допомоги вразливим категоріям українцям під час війни. Зокрема, виплати можуть оформити мешканці Харкова та прифронтових громад області.
Про це йдеться у повідомленні громадської організації "Харківська обласна організація УТОС".
Умови програми грошової допомоги
Як зазначається, допомогу надають найбільш вразливим категоріям населення, зокрема:
- особам, які мешкають у прифронтових громадах;
- внутрішнім переселенцям;
- особам, які повернулися додому після виїзду та проживають у деокупованих громадах;
- соціальним меншинам, наприклад, представникам ромської громади;
- приймаючим громадам, де є особи безпосередньо постраждалі від війни.
Виплати зможуть отримати особи, яким загрожують такі виклики:
- ризик фізичної безпеки через пошкоджену чи зруйновану оселю;
- юридичні потреби, пов'язані з відновленням прав на пошкоджене/зруйноване майно;
- відсутність доступу до критично важливих держпослуг через відсутність, втрату/пошкодження документів;
- недоступність/обмежений доступ послуг через війну.
У пріоритеті на надання допомоги є лише кілька категорій осіб. Допомогу призначать:
- жінкам, які очолюють домогосподарства;
- єдиним опікунам дітей/іншим особам на утриманні;
- дітям;
- літнім людям з групи ризику;
- особам з інвалідністю, хронічними хворобами або тим, що належать до соціальних меншин;
- особам з юридичними потребами, що пов’язані з отриманням або поновленням статусу.
Пріоритетні громади:
- Харківська;
- Чугуївська;
- Роганська;
- Златопільська;
- Берестинська.
На що можна витратити кошти
Грошова допомога покликана задовольнити критичні потреби, пов'язані із безпекою, гідністю та добробутом. Зокрема, має покрити такі витрати:
- оплата транспортного перевезення та проживання;
- на оренду житла у випадках негайного ризику виселення;
- на критичні потреби, пов’язані з безпекою та гідністю;
- на життєво важливі комунальні послуги;
- на оформлення документів та інші юридичні витрати.
"Зверніть увагу! Державна підтримка має бути відсутня. Кошти на операції та ліки не покриваються. Важливо зазначити що повинна бути наявність: вразлива категорія, відсутність альтернативи покрити потребу іншими організаціями", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, деталі можна уточнити, звернувшись в особисті повідомлення сторінки ГО "Харківська обласна організація УТОС".
Раніше ми писали, що Дня Незалежності ветерани та люди, які постраждали від війни, отримають допомогу. Зокрема, громадяни з видатними заслугами перед державою отримають 3,1 тис. грн.
Також допомогу від Червоного Хреста отримають громадяни на власну справу. Для цього до 7 травня 2025 року потрібно подати заявку на мікрогранти.
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