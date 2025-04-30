Виплати від благодійників Естонії — кому і де виплатять 10,8 тис. грн у травні

Громадянин тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року Естонська рада у справах біженців відкриє реєстрацію на грошову допомогу для низки областей. Програма розрахована на підтримку вразливих категорій громадян.

Про це йдеться в анонсі пресслужби організації.

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Як зазначається, розмір багатоцільової грошової допомоги від Естонської ради у справах біженців становить 3,6 тис. грн на місяць на одного члена родини. Тривалість фінансування становитиме три місяці.

Програма допомоги охопить райони таких областей:

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Херсонська.

Долучитися до програми зможуть громадяни із низьким рівнем доходу з числа вразливих категорій, які на момент звернення за виплатами перебувають у вищевказаних регіонах.

Українцям необхідно належати до однієї з наступних вразливих груп:

сім'я багатодітна з неповнолітніми дітьми;

дітей у родині виховує самотня матір чи батько;

годувальником у сім'ї є жінка;

у родині є вагітні жінки;

родина має дітей до двох років;

родина має осіб з інвалідністю першої чи другої групи, тяжкохворі, які потребують лікування;

родина складається лише з осіб похилого віку, яким за 60 років;

частково чи повністю втрачене житло;

хтось із родини отримав поранення або загинув через бойові дії.

Як і коли можна буде зареєструватися на допомогу

Онлайн-реєстрацію на грошову допомогу для жителів приорітетних районів відкриють о 9:00 1 травня 2025 року.

Якщо організатори попередньо схвалять звернення, то громадяни мають заповнити онлайн-анкету.

"Для того, щоб розпочати заповнювати онлайн-форму, Вам потрібно ввести свій мобільний телефон. Якщо Ваш мобільний телефон затверджено, Ви можете заповнювати онлайн-форму", — йдеться у повідомленні.

Громадяни можуть отримати додаткову інформацію про програму та деталі реєстрації, зателефонувавши у будні з 9:00 до 12:00 на гарячу лінію Естонської ради у справах біженців за номером: 0-738-617-998.

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати фінансову допомогу у 800 доларів від Данської ради у справах біженців. Кошти нададуть дрібним фермерам.

Також ми повідомляли, що Червоний Хрест України приймає заявки на надання фіндопомоги на розвиток власної справи. Мікрогранти можуть оформити лише вразливі категорії громадян.