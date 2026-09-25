Виплати УВКБ ООН: у яких містах пенсіонери та люди з інвалідністю отримають 10 800 грн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У вересні 2026 року у низці українських міст стала доступна можливість реєстрації в електронну чергу центру програми підтримки "Грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)". Скористатися нею можуть громадяни, які були змушені залишити свої домівки під час війни та належать до вразливих категорій, зокрема є пенсіонерами чи мають інвалідність.

Про те, як і де можна оформити виплати від організації, розповідає портал Новини.LIVE.

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Хто і де може отримати фіндопомогу від УВКБ ООН

Згідно з інформацією організації, оформити грошову допомогу за новими критеріями у рамках плану гуманітарних потреб і реагування на 2026 рік зможуть жителі у Полтавській області. Йдеться про такі міста:

м. Полтава;

м. Гадяч;

м. Лубни;

м. Миргород.

Особлива підтримка доступна:

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Людям, які за останні 45 днів евакуювалися через загрози для життя та здоров’я; Громадянам, які постраждали через обстріли та потрапили у списки постраждалих, що надає місцева влада; Переселенцям, які перебували у тривалому (до шести місяців) переміщенні, наявна підвищена вразливість; Людям, які повернулися на адреси постійного проживання або в Україну після виїзду за кордон (не раніше трьох місяців тому та не пізніше одного року тому).

Передбачається надання двох видів грошової допомоги залежно від обставин та термінів переміщення: 10 800 та 12 300 грн.

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Важливі вимоги програми грошової допомоги

Необхідно дотриматися таких вимог, що гарантують право на виплати:

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загальний дохід не повинен перевищувати 8 300 грн на кожного в родині за місяць;

близькість до лінії фронту;

погані умови проживання;

наявність вразливості (пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини, тощо).

Як подати заявку на виплати фінансової допомоги

Громадянам, які підпадають під вищевказані критерії програми Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, потрібно заповнити заявку на е-чергу. Йдеться про єдину форму для жителів міст Полтава, Гадяч, Лубни, Миргород.

Проте організатори попередили, що лише факт заповнення анкети не гарантує надання допомоги. Тих, хто відповідатиме описаним умовам, запросять для особистої зустрічі.

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"Заповнення анкети не дорівнює реєстрації. Заявка тільки для запрошення на додаткове опитування. З тими, хто відповідає описаним умовам, ми додатково зв'яжемося телефоном. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації", — йдеться у повідомленні.

Необхідно підготувати такі документи (оригінали):

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паспорт, податковий номер;

довідку переселенця/інше підтвердження переміщення;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

банківську карту (IBAN);

документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

Також в організації зауважили, що тільки-но наберуть необхідну кількість осіб — форму закриють.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що люди похилого віку, яким понад 70 років, можуть оформити грошову допомогу. Йдеться про участь у програмі від організації "Dorcas" в одному з прифронтових міст. Виплати нададуть на проходження опалювального сезону, зокрема, на купівлю пічного опалення.

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Ще Новини.LIVE писали про те, що у вересні діє програма за фінпідтримки Сполучених Штатів з надання фіндопомоги українським громадянам. Виплати доступні мешканцям деокупованих громад Херсонської області (від 0 до 50 кілометрів від лінії фронту). Йдеться про підтримку домогосподарств із низькими доходами.