Виплати від Dorcas: де можна отримати 19 400 грн на зиму пенсіонерам 70+

Людина тримає дрова. Фото: Freepik

Восени 2026 року міжнародна гуманітарна організація "Dorcas" відкрила реєстрацію на надання допомоги на зимовий період у вигляді коштів на придбання пічного опалення. Долучитися до програми можуть громадяни похилого віку, яким понад 70 років, в одному з прифронтових міст.

Про те, як отримати виплати на зиму, розповідають Новини.LIVE.

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Що треба знати про зимову допомогу від Dorcas

За інформацією міської ради, цієї осені мешканці міста Вільнянськ Запорізької області мають можливість зареєстуватися на виплати від міжнародної некомерційної гуманітарної організації "Dorcas". Вона була заснована в Нідерландах у 1980-х роках, а нині в Україні представлена благодійними фондами та надає підтримку громадянам під час війни.

Йдеться про надання підтримки на опалювальний сезон 2026-2027 років у вигляді грошової допомоги на закупівлю пічного палива (дрова, брикети) у розмірі 19 400 грн. Виплати надаватимуть на одне домогосподарство незалежно від кількості мешканців. Долучитися до програми можуть люди похилого віку.

"Вільнянська міська рада оголошує про прийом заяв від громадян категорії "пенсіонери 70+", — повідомляють у міськраді.

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Важливо дотриматися таких умов для отримання права на виплати:

Подавати заявки можуть виключно громадяни, які зареєстровані в м. Вільнянськ; Реєстрації підлягають громадяни, у яких в оселях є пічне опалення (твердопаливний котел); Не зареєстровані на допомогу "Зимова підтримка".

Правила подачі заявки та необхідні документи

Для того, щоб долучитися до програми підтримки на зимовий період від БФ "Dorcas", для реєстрації необхідно подати документ:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

пенсійне посвідчення;

витяг про місце реєстрації;

фото печі (твердопаливного котла).

Для подачі заявки потрібно звернутися до Центру надання соціальних послуг Вільнянської міськради (понеділок — п’ятниця: з 09-00 до 12-00) за адресою: м.Вільнянськ, вул. Перемоги, 39.

Триватиме прийом заяв до 29 вересня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у вересні у низці міст Івано-Франківської області працює програма допомоги. Взяти участь у ній можуть кілька категорій громадян: переселенці та біженці. Розмір допомоги, залежно від обставин, становитиме майже 11 000 або понад 12 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени Caritas Spes Lviv Archdiocese надає допомогу населенню у чотирьох регіонах. Громадяни можуть подавати заявки на грошову підтримку до 27 листопада. У рамках ініціативи можна буде отримати гранти до 43 200 грн. Кількість місць та грантів обмежена.