Виплати від Сполучених Штатів: хто отримає фінансову допомогу у вересні

Гривневі банкноти у руці. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року в одному з прифронтових регіонів України діє програма від Благодійного фонду "Вітри змін" за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів, що передбачає надання разової грошової допомоги українським громадянам. Кошти отримати зможуть виключно мешканці деокупованих громад.

Про те, що передбачає програма, розповідає видання Новини.LIVE.

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За яких умов нададуть грошову допомогу від США

Як зазначили в обласній державній адміністрації, у вересні цього року долучитися до нового проєкту підтримки можуть громадяни, які продовжують проживати в деокупованих громадах Херсонської області.

"Проєкт реалізується в межах програми "Зміцнення системи гуманітарної допомоги для громад, що знаходяться на передовій у Херсонській області за підтримки Уряду США", — повідомляє влада.

Згідно з умовами, проєкт покликаний фінансово забезпечити родини у складних життєвих ситуаціях та підтримати домогосподарства із низькими доходами.

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Передбачається, що відбиратимуть охочих взяти участь у проєкті на основі оцінки вразливості. Зокрема, пріоритетними будуть люди похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні родини тощо.

Хто саме зможе отримати фінансову допомогу

За інформацією адміністрації, запрошують до участі в цініціативі з надання грошової допомоги тільки тих громадян, які продовжують мешкати на звільнених з-під окупації територіях станом на вересень поточного року.

Реєстрація відкрита виключно для повнолітніх громадян з деокупованих населених пунктів регіону, розташованих на відстані від 0 до 50 кілометрів від лінії фронту.

Як подати заявку на виплати та які необхідні документи

За умовами проєкту, попередньо зареєструватися громадяни в Херсонській області зможуть після особистого звернення до благодійної орагнізації.

Охочі можуть зателефонувати за номером гарячої лінії: 066-458-88-68.

Також, щоб оформити запит, громадянам потрібно заздалегідь підготувати такі документи:

Паспорт громадянина/ID-картку заявника домогосподарства; Ідентифікаційний код заявника та всіх членів родини; Реквізити банківського рахунку (IBAN) на ім'я заявника; Документи, що підтвердять вразливість (за наявності довідки переселенця/довідки про інвалідність/довідки про доходи/посвідчення багатодітної сім'ї).

Українців попередили, що подача заявки є лише етапом збору інформації, а тому не гарантує автоматичного надання допомоги. Усі анкети пройдуть верифікацію на відповідність критеріям програми.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени діє програма, у рамках якої французька організація "Acted" надасть виплати на тривалий період. Вони доступні громадянам, які проживають у Херсонській області. Домогосподарствам передбачені суми у 1 800 грн. Триватиме програма підтримки протягом пів року.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Миколаєві громадянам випала нагода зареєструватися у програмі з надання фіндопомоги від UNHCR. Виплати отримають ті, хто має категорію вразливості, і був змушений залишити власні домівки через війну. Вони отримали можливість отримати по 10 800 грн (3 600 грн за три місяці) чи по 12 300 грн (4 100 грн).