Виплати для ВПО: де і кому доступні гранти до 5 000 доларів

Жінка тримає купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року жителі низки українських областей мають можливість взяти участь у програмі міжнародної гуманітарної організації "Mercy Corps" з надання фінансових грантів на створення, відновлення та розширення бізнесу під час воєнного стану. За дотримання умов українці зможуть оформити грошову допомогу до 5 000 доларів.

Про те, де приймають заявки та які умови програми, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Кому доступні фінансові гранти від Mercy Corps

За інформацією організації, програма "Індивідуальна грошова допомога для підтримки ініціатив мікробізнесу" розрахована на громадян, чия підприємницька діяльність постраждала від негативних наслідків війни, а також тих, хто хотів би запустити власну справу.

"Програма спрямована на зміцнення стійкості вразливих домогосподарств та громад, які постраждали від війни, через захист та відновлення їхніх засобів до існування та інших джерел доходу для покращення продовольчої безпеки та самозарадності", — йдеться у повідомленні.

Запрошують до участі в ініціативі такі категорії населення:

Читайте також:

підприємців;

ветеранів;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також оформити допомогу можуть жителі постраждалих громад, які втратили прибуток під час війни та прагнуть його поновити, отримати бізнес-навички та розвинути власну справу.

Окрім фінансової складової, учасникам нададуть такі можливості:

Пройти курс професійного навчання чи перекваліфікацію; Кар’єрні консультації експертів; Отримати допомогу щодо отримання роботи; Консультування бізнес-менторів; Юридичну допомогу; Психосоціальну підтримку.

У яких регіонах діє програма допомоги

Восени більше людей зможе долучитися до міжнародної програми, адже вона запрацювала ще в трьох областях: Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. А також:

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській;

Одеській;

Сумській;

Запорізькій;

у Києві та області.

Розміри грантів та правила реєстрації

У рамках програми передбачені різні суми грантів, залежно від потреб бізнесу. Найменше громадяни зможуть отримати 1 000 доларів, а найбільше — 5 000 доларів.

У разі дотримання вимог українці мають заповнити детальну анкету для попередньої реєстрації. Там необхідно надати інформацію про себе та бізнес.

В організації попередили, що факт подання заявки не означає автоматичне отримання гранту, адже усі запити розглянуть у порядку черги та відповідно до правил.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому доступна допомога від "Деполь Україна" у розмірі до 78 000 грн. Зокрема, така підтримка надається для осіб з-поміж вразливих груп, які проживають в Одеській обалсті. Кошти нададуть на започаткування чи розвиток власної справи.

Також Новини.LIVE писали, що жителі чотирьох областей отримають фіндопомогу від ERC Ukraine. Кошти надають на запуск або відновлення бізнес-діяльності. У її рамках нададуть фінансові гранти у розмірі до 43 000 грн. Зокрема, взяти участь можуть родини, де є люди похилого віку.