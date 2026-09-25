Выплаты УВКБ ООН: в каких городах пенсионеры и люди с инвалидностью получат 10 800 грн

Пожилые люди. Фото: Freepik

В сентябре 2026 года в ряде украинских городов появилась возможность зарегистрироваться в электронной очереди центра программы поддержки "Денежная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)". Воспользоваться ею могут граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома во время войны и относятся к уязвимым категориям, в частности являются пенсионерами или имеют инвалидность.

О том, как и где можно оформить выплаты от организации, рассказывает портал Новини.LIVE.

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Кто и где может получить финансовую помощь от УВКБ ООН

Согласно информации организации, оформить денежную помощь по новым критериям в рамках плана гуманитарных потребностей и реагирования на 2026 год смогут жители Полтавской области. Речь идет о следующих городах:

г. Полтава;

г. Гадяч;

г. Лубны;

г. Миргород.

Особая поддержка доступна:

Людям, которые за последние 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью; Гражданам, пострадавшим в результате обстрелов и включенным в списки пострадавших, предоставляемые местными властями; Переселенцам, которые находились в длительном (до шести месяцев) перемещении и имеют повышенную уязвимость; Людям, вернувшимся на адрес постоянного проживания или в Украину после выезда за границу (не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад).

Предусматривается предоставление двух видов денежной помощи в зависимости от обстоятельств и сроков перемещения: 10 800 и 12 300 грн.

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Важные требования программы денежной помощи

Необходимо соблюдать следующие требования, гарантирующие право на выплаты:

общий доход не должен превышать 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;

близость к линии фронта;

плохие условия проживания;

наличие уязвимых групп населения (пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и т. д.).

Как подать заявку на получение финансовой помощи

Гражданам, подпадающим под вышеуказанные критерии программы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, необходимо заполнить заявку в электронную очередь. Речь идет о единой форме для жителей городов Полтава, Гадяч, Лубны, Миргород.

Однако организаторы предупредили, что сам по себе факт заполнения анкеты не гарантирует предоставления помощи. Тех, кто будет соответствовать описанным условиям, пригласят на личную встречу.

"Заполнение анкеты не равнозначно регистрации. Заявка предназначена только для приглашения на дополнительное опрос. С теми, кто соответствует указанным условиям, мы дополнительно свяжемся по телефону. Если с вами не связались — вы не соответствуете указанным ниже условиям регистрации", — говорится в сообщении.

Необходимо подготовить следующие документы (оригиналы):

паспорт, налоговый номер;

справку о статусе переселенца/другое подтверждение переезда;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

банковскую карту (IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Также в организации отметили, что как только наберут необходимое количество человек — форму закроют.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пожилые люди старше 70 лет могут оформить денежную помощь. Речь идет об участии в программе от организации "Dorcas" в одном из прифронтовых городов. Выплаты будут предоставлены на период отопительного сезона, в частности, на покупку печного отопления.

Также Новини.LIVE писали о том, что в сентябре действует программа при финансовой поддержке Соединенных Штатов по оказанию финансовой помощи украинским гражданам. Выплаты доступны жителям деоккупированных громад Херсонской области (от 0 до 50 километров от линии фронта). Речь идет о поддержке домохозяйств с низкими доходами.