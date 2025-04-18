Виплати від Норвезької ради у справах біженців — хто отримає 10,8 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міжнародна гуманітарна організація "Норвезька рада у справах біженців" (NRC) поновила виплату коштів за раніше поданими заявками після призупинення взимку. Йдеться про грошову допомогу у 10,8 тис. гривень.

Про це повідомив пресцентр організації у Facebook.

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Як зазначається, в організації з'явилась можливість продовжити втілення програми за відкритою подачею заявок на фіндопомогу після змін, що відбулися на початку 2025 року. Тобто йдеться не про нову реєстрацію, а виплату коштів за раніше поданими заявками в період з 20 по 29 січня 2025 року.

Проте обсяг фінансування цього разі суттєво менший, ніж планувалося до цього, тому NRC не зможе допомогти тій кількості людей, як передбачалося раніше. Кошти нададуть за ретельним відбором дійсно найбільш вразливим домогосподарствам, які мешкають у прифронтових районах.

Грошові перекази здійснять протягом найближчих тижнів, а після цього NRC видалить усю персональну інформацію учасників, яких не відібрали.

Як розповідали раніше в NRC, виплата коштів за поданими заявками опинилась під загрозою після рішення нової адміністрації Сполучених Штатів про перевірку всіх поточних програм зовнішньої фінансової допомоги. Гроші планували надати для 55 тисяч громадян.

Як дізнатися про право на грошову допомогу

Громадяни, які зареєструвалися у програмі з 20 по 29 січня 2025 року, зможуть самостійно перевірити свій статус за допомогою спеціального інструменту.

Здійснити це можна за допомогою коду заявки, який було надано ще в січні в SMS-повідомленні. Упродовж наступних 48 годин усім заявникам надійде SMS-нагадування про потребу перевірити статус. Навіть у разі відсутності коду, людина все одно отримаєте грошовий переказ, якщо її було відібрано.

"Якщо ваш статус — "відхилено", на жаль, ви не отримаєте допомогу цього разу, і ваші персональні дані будуть видалені з наших систем. Якщо ваш статус — "схвалено", ви отримаєте грошовий переказ протягом наступних 6 тижнів", — йдеться у повідомленні.

Також в організації висловили жаль, що не зможуть допомогти більшій кількості заявників. Проте вони продовжують працювати над залученням фінпідтримки для українських громад. Інформацію про нову можливість подачі заявок на допомогу буде опубліковано на сторінці у Facebook NRC, а також на спеціальній платформі NeedAid.

Раніше ми розповідали, що українцям доступна фіндопомога до 20 тис. євро від Міжнародної організації з міграції для бізнесу. Виплата допомоги відбудеться за фінансової підтримки уряду Німеччини.

Також ми писали про те, що українська молодь може зареєструватися у конкурсі з надання мінігрантів від фонду ЮНІСЕФ. За програмою можна отримати 40 тис. грн.