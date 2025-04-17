Виплати від ЮНІСЕФ — хто і де зможе отримати до 40 тис. гривень

Гривневі банкноти в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні стартував конкурс для молодіжних команд DIY Community. В рамках п’ятої хвилі реалізації проєкту від дитячого фонду ООН "ЮНІСЕФ" та гуманітарних організацій її учасники зможуть отримати мінігранти для втілення своїх проєктів у життя.

Про це йдеться у повідомленні громадської організації "Заходи".

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Детальніше про конкурс мінігрантів від ЮНІСЕФ

Відповідний проєкт є частиною програми "Посилення впровадження молодіжної політики в м. Кривий Ріг, громадах Дніпропетровської та Донецької областей", що втілюють громадські організації спільно з ЮНІСЕФ.

"Розпочинаємо п’яту, останню хвилю DIY Community! ЮНІСЕФ разом з Громадською організацією "Заходи" та Громадською організацією "Країна розвитку" оголошують конкурс мінігрантів для молодіжних команд DIY Community — неформальна освіта", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, молодіжний конкурс покликаний підтримати проєкти, що сприяють залученню та інтеграції юних громадян з числа внутрішньо переміщених осіб з Донецької області завдяки впровадженню ініціатив неформального навчання.

Оголошення. Джерело: "Заходи"

Як молоді долучитися до конкурсу

Щоб долучитися до конкурсу, потрібно зібрати команду у складі трьох юних громадян віком від 14-24 років та одного представника партнерської організації, діяльність якої спрямована на роботу з молоддю.

Йдеться про активну молодь з числа переселенців з Донецької області, представників молодіжних рад, представників молодіжних центрів та просторів Донеччини або тих, що виїхали та хочуть втілити ініціативи для донецької молоді, яка нині перебуває у Дніпропетровській області.

Молодіжні команди мають подати заявки на конкурс разом з партнерською громадською організацією. Мінігрант за проєктною пропозицією має бути в межах 40 тис. гривень.

Фінансування переможців конкурсу мінігрантів для молодіжних команд DIY Community буде надано в межах фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Всі охочі мають завантажити та заповнити проєктну заявку, детально описавши свою ідею та кроки її реалізації.

Також необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму, додавши до неї проєктну заявку. Її потрібно надіслати до 10 травня 2025 року.



"Якщо твій проєкт буде серед 10 найкращих — ти пройдеш навчання у травні 2025 року (м. Дніпро), отримаєш мінігрант і зможеш реалізувати свій проєкт протягом чотирьох тижнів (травень-червень 2025). Не пропусти шанс зробити світ кращим для молоді Донецької області!" — додали організатори.



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