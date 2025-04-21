Выплаты от УВКБ ООН — где можно получить средства в апреле

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев продолжает принимать заявки на предоставление денежной помощи в Сумах. В частности, в апреле 2025 года выплаты в 10,8 тыс. грн смогут оформить внутренние переселенцы.

Об этом сообщили представители организации в Telegram.

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Условия программы финпомощи от УВКБ ООН

По программе, денежную помощь могут получить только граждане из числа уязвимых категорий граждан:

переселенцы, которые вернулись из другой области;

беженцы, которые вернулись из-за границы.

Важный аспект — должно быть низкое финансовое состояние претендентов на помощь. А именно: доход на одного человека не превышает сумму 5,4 тыс. грн в месяц.

Среди требований по уязвимости:

семья имеет малолетних детей, пожилых людей, при этом есть только кто-то один из родителей (отец/мать/опекун);

в семье из старших есть только лица пожилого возраста (от 55 лет), которые воспитывают детей до 18 лет;

есть люди с особыми потребностями (тяжелые болезни/инвалидность).

Размер помощи не изменился — составляет 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн за один месяц за трехмесячный период).

Как подать заявку на помощь в Сумах

Принимать заявки на помощь будет Благотворительный фонд "Право на защиту", сотрудничающий с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Пункт сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН в г. Сумы заработает с 22 апреля.



"Со вторника, 22-го апреля, работаем по обычному графику... Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Часы работы пункта сбора данных в Сумах — будние дни с 9:00 до 16:00.

Ранее мы сообщали, что малообеспеченные семьи могут получить финпомощь в 10 тыс. грн. Средства доступны жителям Киева и внутренним переселенцам.

Также мы писали о том, что граждане, которые ранее зарегистрировались на выплаты от "Норвежского совета по делам беженцев", смогут в апреле получить средства. Новые заявки пока не принимают, а размер помощи составляет 10,8 тыс. грн.