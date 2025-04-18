Виплати в Україні — деяким родинам надають до 10 тис. грн у 2025 році

Хто з українських родин має право на допомогу до 10 тис. грн
У 2025 році деяким малозабезпеченим родинам доступна одноразова матеріальна допомога. Виплати до 10 тис. грн доступні жителям Києва та внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які опинилися у складних життєвих обставинах.
Про це йдеться на порталі послуг КМДА.
Умови надання допомоги до 10 тис. грн
Як зазначається, відповідну виплату для малозабезпечених родин запровадив міський голова Києва з метою додаткового захисту громадян.
Надає кошти Департамент соціальної та ветеранської політики при КМДА у розмірі від 500 до 10 тис. грн. Термін розгляду заявки становить 30 днів. Претендувати на відповідну виплату можна один раз на рік.
Скористатися послугою можуть малозабезпечені родини, у яких середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 4,72 тис. грн та які потрапили у складні життєві обставини.
Як отримати грошову допомогу у Києві
Подати заяву на отримання одноразової фіндопомоги можна як онлайн — на порталі послуг, так і офлайн — через найближчий Центр надання адміністративних послуг м. Києва (ЦНАП).
Дистанційно скористатися послугою можна, зробивши кілька кроків. А саме:
- необхідно авторизуватися на порталі послуг;
- заповнити всі пункти онлайн-форми;
- завантажити необхідні документи;
- підписати заяву е-підписом.
Серед необхідних документів:
- скан-копія паспорта/ID-картки;
- довідка про доходи членів родини за попередні шість місяців;
- документи, де підтверджуються складні життєві обставини;
- IBAN — номер соціального банківського рахунку;
- скан-копія довідки внутрішнього переселенця.
Після чого потрібно очікувати повідомлення про розгляд поданого запиту. У разі погодження заяви виплата надійде на соціальний банківський рахунок, вказаний у формі.
Відмовити у наданні допомоги можуть у таких випадках:
- відсутня реєстрація у Києві або якщо з моменту реєстрації минулого менше одного року;
- недостатньо документів;
- заяву подано після 15 грудня поточного року;
- середньомісячний дохід перевищує 4,72 тис. грн;
- кошти, виділені містом для надання фіндопомоги у поточному році, вичерпались.
Раніше ми повідомляли, що українці, які раніше подали заявки на виплати від "Норвезької ради у справах біженців" (NRC), почнуть отримувати кошти. Нові заявки поки що не приймають, а сума виплати становить 10,8 тис. гривень.
Також ми писали про те, що українці можуть отримати фіндопомогу до 20 тис. євро від Міжнародної організації з міграції для бізнесу. Проєкт фінансує уряд Німеччини.
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