Виплати на дрова та вугілля — хто з українців зможе отримати у вересні

У Чернігівській області стартувала реєстрація на отримання грошової допомоги для закупівлі твердого палива. Домогосподарства отримають на придбання дров, вугілля, брикетів для опалення житла понад 19 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба громадської організації "Лампа" у Facebook.

Хто зможе отримати виплати на дрова та вугілля

Як зазначається, грошова допомога для закупівлі твердого палива доступна для жителів с. Машеве Семенівської громади Чернігівської області.

Йдеться про фінансову підтримку, яку можна буде використати для придбання дров, вугілля, брикетів для опалення житла. Розмір допомоги становитиме 19,4 тис. грн на одне домогосподарство.

Зареєструватися у програмі зможуть громадяни, які матимуть такі критерії вразливості:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

особи з інвалідністю;

сім'ї, де є троє та більше дітей до 18 років;

люди похилого віку від 60 років;

самотні жінки, які очолюють родину;

особи з тяжкими хворобами;

ветерани війни;

батьки-вихователі, усиновлювачі чи прийомні батьки;

вагітні жінки чи родини з дітьми до трьох років.

Оголошення. Джерело: ГО ЛАМПА

Правила реєстрації на допомогу

Як зазначають організатори, попередня реєстрація на грошову допомогу триватиме до 15 вересня 2025 року. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

Право подати заявку надане лише одній особі від домогосподарства.

"У відповідності до критеріїв вразливості зареєстровані отримають СМС-запрошення на фізичну реєстрацію", — йдеться у повідомленні.

Деталі можна уточнити за такими номерами:

0 (800) 33-60-13 (безкоштовно по Україні);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Допомога буде надана завдяки співпраці з Данською радою у справах біженців та фінансовій підтримці уряду Швейцарії.

