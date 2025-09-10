Відео
Головна Фінанси Грошова допомога на купівлю дров — хто може отримати 19 тис. грн

Грошова допомога на купівлю дров — хто може отримати 19 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 11:00
Виплати на дрова та вугілля — хто з українців зможе отримати у вересні
Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Чернігівській області стартувала реєстрація на отримання грошової допомоги для закупівлі твердого палива. Домогосподарства отримають на придбання дров, вугілля, брикетів для опалення житла понад 19 тис. грн.  

Про це повідомляє пресслужба громадської організації "Лампа" у Facebook.

Читайте також:

Хто зможе отримати виплати на дрова та вугілля

Як зазначається, грошова допомога для закупівлі твердого палива доступна для жителів с. Машеве Семенівської громади Чернігівської області.

Йдеться про фінансову підтримку, яку можна буде використати для придбання дров, вугілля, брикетів для опалення житла. Розмір допомоги становитиме 19,4 тис. грн на одне домогосподарство.

Зареєструватися у програмі зможуть громадяни, які матимуть такі критерії вразливості:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • особи з інвалідністю;
  • сім'ї, де є троє та більше дітей до 18 років;
  • люди похилого віку від 60 років;
  • самотні жінки, які очолюють родину;
  • особи з тяжкими хворобами;
  • ветерани війни;
  • батьки-вихователі, усиновлювачі чи прийомні батьки;
  • вагітні жінки чи родини з дітьми до трьох років.
допомога українцям
Оголошення. Джерело: ГО ЛАМПА

Правила реєстрації на допомогу

Як зазначають організатори, попередня реєстрація на грошову допомогу триватиме до 15 вересня 2025 року. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

Право подати заявку надане лише одній особі від домогосподарства.

"У відповідності до критеріїв вразливості зареєстровані отримають СМС-запрошення на фізичну реєстрацію", — йдеться у повідомленні.

Деталі можна уточнити за такими номерами:

  • 0 (800) 33-60-13 (безкоштовно по Україні);
  • +38 (067) 131-69-80;
  • +38 (050) 051-85-94.

Допомога буде надана завдяки співпраці з Данською радою у справах біженців та фінансовій підтримці уряду Швейцарії. 

Раніше ми писали, що БФ "Карітас Полтава" за фінансової підтримки Catholic Relief Services надає кошти на зимовий період. Гроші отримають тільки вразливі категорії громадян.   

Також ми розповідали, що УВКБ ООН до кінця тижня приймає заявки на фіндопомогу в одній з українських областей. Виплата у 10,8 тис. грн передбачена на тримісячний період. 

виплати гроші матеріальна допомога дрова грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
