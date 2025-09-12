Виплати до 3 тис. доларів — хто з українців зможе отримати грантову допомогу

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни у шести областях можуть отримати гранти у майже 3 тис. доларів. Виплати передбачені в рамках проєкту "Стійкість: розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні".

Про це інформує пресцентр організації Helvetas Ukraine.

Хто з українців зможе отримати грантову допомогу

Йдеться про грантовий конкурс проєкту "Стійкість: розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні". Його реалізують за підтримки Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) та Helvetas Swiss Intercooperation.

Як зазначається, програма покликана надати підтримку підприємців (фізосіб підприємців) та самозайнятим особам з числа вразливих категорій, які хочуть відкрити, відновити чи покращити показники діяльності власної справи.

Взяти участь у програмі зможуть як зареєстровані фізособи-підприємці, так і громадяни без реєстрації ФОП.

Проєкт реалізують у таких областях, де працює підприємство заявників:

у Харківській;

у Полтавській;

у Сумській;

у Дніпропетровській;

у Чернігівській;

у Київській (окрім Києва).

Організатори нададуть пріоритет кандидатам, які належать до таких вразливих категорій:

ветеранам та членам їхніх сімей;

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

громадянам з інвалідністю;

членам родин загиблих військових;

жінкам, які очолюють бізнес.

Оголошення. Джерело: Helvetas

Правила реєстрації у грантовій програмі

За даними організації Helvetas, в рамках програми заявники зможуть отримати максимально 117 тис. грн (майже 3 тис. доларів).

Всі охочі, як підпадають під вимоги та хочуть взяти участь у програмі, повинні заповнити спеціальну анкету.

Подавати заявки громадяни зможуть до 22 вересня 2025 року.

Гранти нададуть на такі типи цілей:

закупівлю обладнання;

придбання витратних матеріалів (у 15-20% від суми бюджету);

сплату послуг з налаштування обладнання.

"Будь ласка, не відкладайте подачу заявки на останній день, оскільки через значне технічне навантаження аплікаційна форма може некоректно зберегти вашу заявку... У зв’язку з великою кількістю заявок обробка запитів займає до 8-ти тижнів з моменту подачі заповненої заявки", — пояснили організатори.

