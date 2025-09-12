Відео
Гранти до 3 тис. доларів — в яких областях діє програма

Гранти до 3 тис. доларів — в яких областях діє програма

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 11:00
Виплати до 3 тис. доларів — хто з українців зможе отримати грантову допомогу
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни у шести областях можуть отримати гранти у майже 3 тис. доларів. Виплати передбачені в рамках проєкту "Стійкість: розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні".

Про це інформує пресцентр організації Helvetas Ukraine.

Читайте також:

Хто з українців зможе отримати грантову допомогу 

Йдеться про грантовий конкурс проєкту "Стійкість: розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні". Його реалізують за підтримки Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) та Helvetas Swiss Intercooperation.

Як зазначається, програма покликана надати підтримку підприємців (фізосіб підприємців) та самозайнятим особам з числа вразливих категорій, які хочуть відкрити, відновити чи покращити показники діяльності власної справи.  

Взяти участь у програмі зможуть як зареєстровані фізособи-підприємці, так і громадяни без реєстрації ФОП. 

Проєкт реалізують у таких областях, де працює підприємство заявників:

  • у Харківській;
  • у Полтавській;
  • у Сумській;
  • у Дніпропетровській; 
  • у Чернігівській;
  • у Київській (окрім Києва).

Організатори нададуть пріоритет кандидатам, які належать до таких вразливих категорій:

  • ветеранам та членам їхніх сімей;
  • внутрішньо переміщеним особам (ВПО); 
  • громадянам з інвалідністю;
  • членам родин загиблих військових;
  • жінкам, які очолюють бізнес.
допомога українцям
Оголошення. Джерело: Helvetas

Правила реєстрації у грантовій програмі

За даними організації Helvetas, в рамках програми заявники зможуть отримати максимально 117 тис. грн (майже 3 тис. доларів).

Всі охочі, як підпадають під вимоги та хочуть взяти участь у програмі, повинні заповнити спеціальну анкету.

Подавати заявки громадяни зможуть до 22 вересня 2025 року. 

Гранти нададуть на такі типи цілей: 

  • закупівлю обладнання; 
  • придбання витратних матеріалів (у 15-20% від суми бюджету); 
  • сплату послуг з налаштування обладнання. 

"Будь ласка, не відкладайте подачу заявки на останній день, оскільки через значне технічне навантаження аплікаційна форма може некоректно зберегти вашу заявку... У зв’язку з великою кількістю заявок обробка запитів займає до 8-ти тижнів з моменту подачі заповненої заявки", — пояснили організатори.

Раніше ми писали, що Карітас надає допомогу в регіонах, що потерпають від агресії РФ. Виплати нададуть вразливим категоріям громадян на забезпечення опаленням осель у холодний період. 
 
Також ми розповідали, що в одній з областей діє програма допомоги за фінпідтримки Британії. В її рамках громадянам нададуть майже 11 тис. грн.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
