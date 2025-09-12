Виплати до 3 тис. доларів — хто з українців зможе отримати грантову допомогу

Гранти до 3 тис. доларів — в яких областях діє програма
Українські громадяни у шести областях можуть отримати гранти у майже 3 тис. доларів. Виплати передбачені в рамках проєкту "Стійкість: розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні".
Хто з українців зможе отримати грантову допомогу
Йдеться про грантовий конкурс проєкту "Стійкість: розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні". Його реалізують за підтримки Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) та Helvetas Swiss Intercooperation.
Як зазначається, програма покликана надати підтримку підприємців (фізосіб підприємців) та самозайнятим особам з числа вразливих категорій, які хочуть відкрити, відновити чи покращити показники діяльності власної справи.
Взяти участь у програмі зможуть як зареєстровані фізособи-підприємці, так і громадяни без реєстрації ФОП.
Проєкт реалізують у таких областях, де працює підприємство заявників:
- у Харківській;
- у Полтавській;
- у Сумській;
- у Дніпропетровській;
- у Чернігівській;
- у Київській (окрім Києва).
Організатори нададуть пріоритет кандидатам, які належать до таких вразливих категорій:
- ветеранам та членам їхніх сімей;
- внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- громадянам з інвалідністю;
- членам родин загиблих військових;
- жінкам, які очолюють бізнес.
Правила реєстрації у грантовій програмі
За даними організації Helvetas, в рамках програми заявники зможуть отримати максимально 117 тис. грн (майже 3 тис. доларів).
Всі охочі, як підпадають під вимоги та хочуть взяти участь у програмі, повинні заповнити спеціальну анкету.
Подавати заявки громадяни зможуть до 22 вересня 2025 року.
Гранти нададуть на такі типи цілей:
- закупівлю обладнання;
- придбання витратних матеріалів (у 15-20% від суми бюджету);
- сплату послуг з налаштування обладнання.
"Будь ласка, не відкладайте подачу заявки на останній день, оскільки через значне технічне навантаження аплікаційна форма може некоректно зберегти вашу заявку... У зв’язку з великою кількістю заявок обробка запитів займає до 8-ти тижнів з моменту подачі заповненої заявки", — пояснили організатори.
