Выплаты от УВКБ ООН — для кого доступна программа международной финпомощи

В одной из украинских областей до конца рабочей недели будет работать мобильная группа для регистрации на программу многоцелевой денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о возможности подать заявку на выплату в размере 10,8 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба представителей УВКБ ООН в Telegram-канале.

Для кого доступна программа международной финпомощи

Глобальная межправительственная организация УВКБ ООН, деятельность которой связана со спасением жизней, защитой прав граждан реализует программу помощи в ряде городов Сумской области. В частности, на ближайшие дни на выплаты могут записаться жители Ахтырской и Кролевецкой громады.

Речь идет о поддержке внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые или не имеют возможности вернуться в собственные дома, или имеют финансовые трудности, вернувшись домой после выезда во время полномасштабной войны.

Каждому члену семьи заявителя, кого война заставила покидать собственные дома, предусмотрена денежная помощь в размере 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн/3 месяца).

Согласно условиям программы, воспользоваться правом оформить средства могут те граждане, которые не получали подобную помощь от других украинских или международных фондов за последние три месяца. Также относительно внутренних переселенцев, то право на выплаты получат те, кто покинул дом или вернулся домой после перемещения не более чем полгода назад.

Граждане, которые гарантированно получат помощь:

неполные семьи (отец/мать/опекун), где есть дети до 18 лет или лица старшего возраста, которым более 55 лет;

домохозяйства, где есть только граждане, возраст которых превышает 55 лет;

лица пожилого возраста, которые возглавляют семью и воспитывают несовершеннолетних детей;

семьи, где есть лица с инвалидностью/тяжелыми заболеваниями.

Организаторы будут обращать внимание на финансовое состояние граждан, ежемесячный доход которых на одного человека в семье не должен быть больше 5,4 тыс. грн.

Как подать заявку на денежную помощь

По информации УВКБ ООН, украинцы, которые подпадают под вышеуказанные требования, могут принять участие в программе по предварительной записи по телефону: 063 182 68 38. В ближайшие дни запланированы выезды мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи УВКБ ООН:

понедельник, 15 сентября, в г. Ахтырка (Ахтырская ТГ), адрес приема — ул. Парковая, 2А (городской центр культуры и досуга "Кнежа"), часы работы: 11:30 - 15:30.

вторник, 16 сентября, в г. Кролевец (Кролевецкая ТГ) по адресу приема — пл.Мира, 2 (центр культуры), часы работы: 12:00-15:00.

