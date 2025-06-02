Виплати у 3,6 тис. грн — хто і де зможе оформити допомогу від УВКБ ООН

Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Сумській області громадянам буде надана можливість реєстрації на фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зокрема, мобільна бригада представників Благодійного фонду "Право на захист" працюватиме в одній з тергромад 3 червня 2025 року.

Про це інформує пресслужба УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Умови програми фіндопомоги від УВКБ ООН

Долучитися до програми у Сумській області зможуть вразливі категорії громадян, котрі постраждали через війну.

Виплати будуть доступні:

переселенцям, які виїхали упродовж останніх пів року, та не мали виплат від подібних організацій щонайменше останні три місяці;

біженцям, які повернулися додому після виїзду за кордон, і також не оформлювали аналогічну допомогу від благодійників останній квартал.

Необхідно мати такі критерії вразливості:

родина складається з батька чи матері та неповнолітніх дітей/осіб похилого віку (від 55 років);

домогосподарство має одну/двоє осіб від 55 років та малолітніх дітей;

у родині є тяжкохворі та особи з інвалідністю;

дохід на одну особу не більший за суму у 5,4 тис. грн.

Сума допомоги та які документи потрібні

Сума фіндопомоги становить 3,6 тис. грн на особу, яку будуть виплачувати три місяці поспіль (загалом 10,8 тис. грн).

Реєстрація на грошову допомогу відбудеться у вівторок, 3 березня, у м. Лебедин (Лебединська територіальна громада) за попереднім записом.

Мобільна бригада представників благодійного фонду "Право на захист" працюватиме з 10:30-14:30 за такою адресою: площа Соборна 32 (відділ культури та туризму).

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

У разі подачі заявки потрібно бути присутнім всім членам родини. Також треба підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код особи;

свідоцтво про народження дитини;

номер банківської картки;

документ, де є підтвердження відповідної категорії вразливості.

Нагадаємо, ГО "Відповідальні громадяни" та міжнародна організація "Mercy Corps" приймають заявки на допомогу. Виплати доступні за фінансової підтримки Британії.

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