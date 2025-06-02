Виплати у 3,6 тис. грн — хто і де зможе оформити допомогу від УВКБ ООН

УВКБ ООН платитиме по 3,6 тис. грн три місяці — умови
У Сумській області громадянам буде надана можливість реєстрації на фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зокрема, мобільна бригада представників Благодійного фонду "Право на захист" працюватиме в одній з тергромад 3 червня 2025 року.
Про це інформує пресслужба УВКБ ООН у Telegram-каналі.
Умови програми фіндопомоги від УВКБ ООН
Долучитися до програми у Сумській області зможуть вразливі категорії громадян, котрі постраждали через війну.
Виплати будуть доступні:
- переселенцям, які виїхали упродовж останніх пів року, та не мали виплат від подібних організацій щонайменше останні три місяці;
- біженцям, які повернулися додому після виїзду за кордон, і також не оформлювали аналогічну допомогу від благодійників останній квартал.
Необхідно мати такі критерії вразливості:
- родина складається з батька чи матері та неповнолітніх дітей/осіб похилого віку (від 55 років);
- домогосподарство має одну/двоє осіб від 55 років та малолітніх дітей;
- у родині є тяжкохворі та особи з інвалідністю;
- дохід на одну особу не більший за суму у 5,4 тис. грн.
Сума допомоги та які документи потрібні
Сума фіндопомоги становить 3,6 тис. грн на особу, яку будуть виплачувати три місяці поспіль (загалом 10,8 тис. грн).
Реєстрація на грошову допомогу відбудеться у вівторок, 3 березня, у м. Лебедин (Лебединська територіальна громада) за попереднім записом.
Мобільна бригада представників благодійного фонду "Право на захист" працюватиме з 10:30-14:30 за такою адресою: площа Соборна 32 (відділ культури та туризму).
"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.
У разі подачі заявки потрібно бути присутнім всім членам родини. Також треба підготувати такий пакет документів:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код особи;
- свідоцтво про народження дитини;
- номер банківської картки;
- документ, де є підтвердження відповідної категорії вразливості.
Нагадаємо, ГО "Відповідальні громадяни" та міжнародна організація "Mercy Corps" приймають заявки на допомогу. Виплати доступні за фінансової підтримки Британії.
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