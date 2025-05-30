Виплати у 10,8 тис. грн — хто може отримати кошти від Британії

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадська організація "Відповідальні громадяни" та міжнародна гуманітарна організація "Mercy Corps" оголосили реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу за фінпідтримки Великої Британії. Виплати будуть доступні лише в одній з прифронтових громад.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ГО "Відповідальні громадяни".

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Умови програми допомоги за фінпідтримки Британії

Як зазначається, йдеться про проєкт "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, яке постраждало внаслідок війни в Україні", що доступний для жителів Криворізької громади Покровського району Донецької області.



До участі у програмі запрошують лише деякі домогосподарства. На виплати мають право:

ті, хто проживає у районах за 16-30 км від районів активних бойових дій;

перемістились упродовж останніх 30 днів з районів, що розташовані на відстані до 15–30 км від гарячих точок або з окупованих районів;

ті, хто проживає у районах за 15 км від зон проведення активних бойових дій;

ті, чиє житло стало непридатним для життя через війну (за останні 30 днів);

ті, хто перебуває у стані переміщення 31–180 днів з районів 0–30 км від зони бойових дій або з окупованих територій;

загальний щомісячний дохід усіх членів родини не перевищує 6 318 грн на одну особу.

Серед пріоритетних категорій громадян — ті, хто проживає у колективних центрах, пошкодженому житлі чи не мають житла, особи з інвалідністю, родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми, самотні батьки, які виховують дітей до 18 років, ті, в кого родині є вагітні жінки або жінки, що годують грудьми, люди похилого віку (від 60 років), самотні особи похилого віку, які не мають дорослих членів сім’ї до 59 років, безробітні громадяни передпенсійного віку (50–59 років), особи з тяжкими хронічними хворобами.

Розмір грошової допомоги та як отримати

За інформацією організаторів, розмір допомоги становить 3,6 тис. грн на місяць на кожного члена домогосподарства. Виплату буде здійснено одним платежем у сумі 10,8 тис. грн на особу.

Для того, щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету.

"Участь у реєстрації не гарантує отримання допомоги. Ресурси обмежені, тому пріоритет буде надано тим, хто постраждав найбільше і не отримував нещодавно допомоги від нашої організації, Mercy Corps або інших", — йдеться у повідомленні.



У разі обрання домогосподарства для надання допомоги оператори вийдуть на зв’язок для підтвердження даних. Це може охоплювати період від двох тижнів до трьох місяців.

Деталі можна уточнити за контактами:

е-адреса: zvernennya@responsiblecitizens.org;

гаряча лінія: 066 567 00 16.

Оголошення. Джерело: ГО "Відповідальні громадяни"

Проєкт з надання багатоцільової грошової допомоги реалізовують за фінансової підтримки уряду Великої Британії.

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