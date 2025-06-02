Выплаты в 3,6 тыс. грн — кто и где сможет оформить помощь от УВКБ ООН

УВКБ ООН будет платить по 3,6 тыс. грн три месяца — условия
В Сумской области гражданам будет предоставлена возможность регистрации на финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В частности, мобильная бригада представителей Благотворительного фонда "Право на защиту" будет работать в одной из тергромад 3 июня 2025 года.
Об этом информирует пресс-служба УВКБ ООН в Telegram-канале.
Условия программы финпомощи от УВКБ ООН
Приобщиться к программе в Сумской области смогут уязвимые категории граждан, пострадавшие из-за войны.
Выплаты будут доступны:
- переселенцам, которые выехали в течение последних полгода, и не имели выплат от подобных организаций по меньшей мере последние три месяца;
- беженцам, которые вернулись домой после выезда за границу, и также не оформляли аналогичную помощь от благотворителей последний квартал.
Необходимо иметь следующие критерии уязвимости:
- семья состоит из отца или матери и несовершеннолетних детей/лиц пожилого возраста (от 55 лет);
- домохозяйство имеет одного/двух человек от 55 лет и малолетних детей;
- в семье есть тяжелобольные и лица с инвалидностью;
- доход на одного человека не больше суммы в 5,4 тыс. грн.
Сумма помощи и какие документы нужны
Сумма финпомощи составляет 3,6 тыс. грн на человека, которую будут выплачивать три месяца подряд (всего 10,8 тыс. грн).
Регистрация на денежную помощь состоится во вторник, 3 марта, в г. Лебедин (Лебединская территориальная громада) по предварительной записи.
Мобильная бригада представителей благотворительного фонда "Право на защиту" будет работать с 10:30-14:30 по следующему адресу: площадь Соборная 32 (отдел культуры и туризма).
"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.
В случае подачи заявки нужно присутствовать всем членам семьи. Также надо подготовить такой пакет документов:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код лица;
- свидетельство о рождении ребенка;
- номер банковской карты;
- документ, где есть подтверждение соответствующей категории уязвимости.
Напомним, ОО "Ответственные граждане" и международная организация "Mercy Corps" принимают заявки на помощь. Выплаты доступны при финансовой поддержке Британии.
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