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УВКБ ООН будет платить по 3,6 тыс. грн три месяца — условия

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Дата публикации 2 июня 2025 08:00
Выплаты в 3,6 тыс. грн — кто и где сможет оформить помощь от УВКБ ООН
Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Сумской области гражданам будет предоставлена возможность регистрации на финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В частности, мобильная бригада представителей Благотворительного фонда "Право на защиту" будет работать в одной из тергромад 3 июня 2025 года.

Об этом информирует пресс-служба УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Условия программы финпомощи от УВКБ ООН

Приобщиться к программе в Сумской области смогут уязвимые категории граждан, пострадавшие из-за войны.

Выплаты будут доступны:

  • переселенцам, которые выехали в течение последних полгода, и не имели выплат от подобных организаций по меньшей мере последние три месяца;
  • беженцам, которые вернулись домой после выезда за границу, и также не оформляли аналогичную помощь от благотворителей последний квартал.

Необходимо иметь следующие критерии уязвимости:

  • семья состоит из отца или матери и несовершеннолетних детей/лиц пожилого возраста (от 55 лет);
  • домохозяйство имеет одного/двух человек от 55 лет и малолетних детей;
  • в семье есть тяжелобольные и лица с инвалидностью;
  • доход на одного человека не больше суммы в 5,4 тыс. грн.

Сумма помощи и какие документы нужны

Сумма финпомощи составляет 3,6 тыс. грн на человека, которую будут выплачивать три месяца подряд (всего 10,8 тыс. грн).

Регистрация на денежную помощь состоится во вторник, 3 марта, в г. Лебедин (Лебединская территориальная громада) по предварительной записи.

Мобильная бригада представителей благотворительного фонда "Право на защиту" будет работать с 10:30-14:30 по следующему адресу: площадь Соборная 32 (отдел культуры и туризма).

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

В случае подачи заявки нужно присутствовать всем членам семьи. Также надо подготовить такой пакет документов:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код лица;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • номер банковской карты;
  • документ, где есть подтверждение соответствующей категории уязвимости.

Напомним, ОО "Ответственные граждане" и международная организация "Mercy Corps" принимают заявки на помощь. Выплаты доступны при финансовой поддержке Британии.

Также мы рассказывали, что предприниматели из Харьковской области могут присоединиться к проекту "Трудоустройство". Согласно программе, участникам предоставят гранты от 110 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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