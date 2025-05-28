Виплати для ВПО — хто і де зможе отримати 10 тис. доларів у червні

Гроші для ВПО — хто має шанс отримати 10 тис. доларів
Представники українського бізнесу мають можливість виграти грант у розмірі 10 тис. доларів у 2025 році. Для цього необхідно зареєструватися у програмі "Рестарт для ВПО", що спільно реалізують громадська організація "EasyBusiness" та міжнародна некомерційна організація з підтримки освіти та розвитку "IREX".
Про це повідомляється на порталі "Єднання заради дії".
Детальніше про грантову програму у 10 тис. доларів
Як зазначається, йдеться про запуск освітньо-грантової програми "Рестарт для ВПО", що покликана сприяти розвитку бізнесу та передбачає менторську підтримку від провідних експертів.
Запрошують до участі у проєкті власників мікро-, малого та середнього бізнесу, засновниками якого є внутрішньо переміщені особи (ВПО). Також допускаються до конкурсу представники релокованого та працюючого бізнесу.
Фіналістам гарантують надання 10 тис. доларів грантової підтримки, а також можливість:
- покращити бізнес-навички;
- отримати знання щодо бізнес-стратегій та вивчення ринку;
- посилити конкурентоспроможність власного бізнесу;
- покращити свій експортний потенціал;
- отримати підтримку від провідних бізнес-менторів.
Які вимоги до учасників програми та як зареєструватися
До грантового конкурсу "Рестарт для ВПО" допускаються:
- товариства з обмеженою відповідальністю;
- фізособи-підприємці;
- приватні підприємства, що є суб’єктами мікро-, малого та середнього бізнесу;
- зареєстровані або які здійснюють діяльність у будь-якій з 18 цільових областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області;
- підприємства засновані та очолювані ВПО після переміщення або релоковані підприємства;
- дата реєстрації підприємства — до 1 січня 2024 року.
Заявки можна подавати до 23:59 15 червня 2025 року за електронною адресою tender-ua@irex.org.
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