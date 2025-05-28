Виплати для ВПО — хто і де зможе отримати 10 тис. доларів у червні

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Представники українського бізнесу мають можливість виграти грант у розмірі 10 тис. доларів у 2025 році. Для цього необхідно зареєструватися у програмі "Рестарт для ВПО", що спільно реалізують громадська організація "EasyBusiness" та міжнародна некомерційна організація з підтримки освіти та розвитку "IREX".

Про це повідомляється на порталі "Єднання заради дії".

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Детальніше про грантову програму у 10 тис. доларів

Як зазначається, йдеться про запуск освітньо-грантової програми "Рестарт для ВПО", що покликана сприяти розвитку бізнесу та передбачає менторську підтримку від провідних експертів.

Запрошують до участі у проєкті власників мікро-, малого та середнього бізнесу, засновниками якого є внутрішньо переміщені особи (ВПО). Також допускаються до конкурсу представники релокованого та працюючого бізнесу.

Фіналістам гарантують надання 10 тис. доларів грантової підтримки, а також можливість:

покращити бізнес-навички;

отримати знання щодо бізнес-стратегій та вивчення ринку;

посилити конкурентоспроможність власного бізнесу;

покращити свій експортний потенціал;

отримати підтримку від провідних бізнес-менторів.

Оголошення. Джерело: Єднання заради дії

Які вимоги до учасників програми та як зареєструватися

До грантового конкурсу "Рестарт для ВПО" допускаються:

товариства з обмеженою відповідальністю;

фізособи-підприємці;

приватні підприємства, що є суб’єктами мікро-, малого та середнього бізнесу;

зареєстровані або які здійснюють діяльність у будь-якій з 18 цільових областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області;

підприємства засновані та очолювані ВПО після переміщення або релоковані підприємства;

дата реєстрації підприємства — до 1 січня 2024 року.

Заявки можна подавати до 23:59 15 червня 2025 року за електронною адресою tender-ua@irex.org.

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