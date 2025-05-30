Виплати від Німеччини — де доступні гранти від 110 тис. гривень

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці можуть взяти участь у програмі допомоги "Працевлаштування" від благодійного фонду "Мирне Nebo Харкова" та міжнародної гуманітарної організації JERU. В рамках програми можна буде отримати грант від 110 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Мирне Nebo Харкова".

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Як зазначається, взяти участь у проєкті "Працевлаштування" можуть підприємці з міста Харків, а також Безлюдівської, Красноградської та Чугуївської громад.

Відповідна програма надасть можливість:

найняти нових працівників;

отримати грошову компенсацію заробітних плат, податків та засобів індивідуального захисту;

підтримати розвиток місцевих громад.

Для охочих взяти участь у проєкті необхідно відповідати таким умовам:

офіційне працевлаштування (трудовий/цивільно-правовий договір);

готовність працевлаштувати переселенців, ветеранів, осіб з інвалідністю, самотніх батьків;

щонайменше два працівники;

надати звітність за результатами участі.

До програми не допустять такі види бізнесу та виробників:

зброї, безпілотників і військової техніки;

гральний бізнес, медклініки;

алкогольну та тютюнову індустрію;

державні або комунальні підприємства.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Підприємці, які зацікавлені у тому, щоб долучитися до програми "Працевлаштування", мають подати спеціальну онлайн-заявку.

Скриншот форми для заявки. Джерело: БФ "Мирне Nebo Харкова"

Учасники зможуть отримати грант від 110 тис. грн (до сплати податків).

Проєкт фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Раніше ми розповідали, що евакуйованим громадянам доступна багатоцільова грошова допомога швидкого реагування від БФ "Право на захист" та УВКБ ООН. Йдеться про виплати у сумі 10,8 тис. грн.

Також повідомляли, що підприємці можуть взяти участь у грантовому конкурсі "Рестарт для ВПО". В його рамках можна виграти грант у розмірі 10 тис. доларів.