Виплата на кожного члена родини по 11 тис. грн — де діє програма УВКБ ООН

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Сумської області, що регулярно потерпає від російських обстрілів, мають право на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, що працює у партнерстві з благодійним фондом "Право на захист". Зокрема, реєстрація на виплати на тримісячний період стартувала в одній з громад на 30 липня 2025 року.

Про це інформує пресцентр УВКБ ООН у Telegram.

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За інформацією організаторів, реєстрація у програмі фінансової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у м. Тростянець Сумської області можлива виключно для вразливого населення. На грошову допомогу зможуть претендувати українці, як через війну були змушені залишати власні домівки. Йдеться про:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з пересуванням не більш ніж шість місяців;

ВПО, які повернулись з інших областей за останні шість місяців;

біженці, котрі повернулись додому після вимушеного виїзду за кордон.

Для таких громадян діє вимога щодо відсутності аналогічної допомоги за іншими програмами за останні три місяці.

Проте допомогу нададуть громадянам без вищевказаних умов, якщо:

родина неповна, де є неповнолітні діти (до 18 років), є особи похилого віку (від 55 років);

громадяни похилого віку самостійно виховують малолітніх дітей;

у сім'ї є особи з діагностованими тяжкими хворобами чи групою інвалідності.

Також родина повинна мати скрутне фінансове становище, коли дохід становить не більш ніж 5,4 тис. грн на одну особу.

Розмір допомоги та куди звертатися у Сумській області

Згідно з умовами програми, фіндопомогу від УВКБ ООН буде надано кожному із заявників з низькими доходами у розмірі майже 11 тис. грн. Виплатять гроші одним траншем за весь тримісячний період (по 3,6 тис. грн на особу). Відповідну суму визначили на основі мінімального розміру споживчого кошика.

Попередній запис на отримання допомоги у м. Тростянець на 30 липня можливий за номером телефону: 063 182 68 38.

Раніше ми повідомляли, що домогосподарства можуть отримати допомогу від французької міжнародної неурядової гуманітарної організації "Acted Ukraine". Виплати доступні вразливим категоріям громадян у трьох областях.

Також ми розповідали, що на Полтавщині жителі та переселенці можуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста. Йдеться про суму у 100 тис. грн на бізнес.