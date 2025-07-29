Виплати від Acted Ukraine — хто зможе взяти участь у програмі допомоги

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Гуманітарна організація "Acted Ukraine" реалізує кілька видів програм допомоги для українців у 2025 році. Зокрема, діє проєкт з надання грошової допомоги домогосподарствам у трьох регіонах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.

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Умови програми допомоги від Acted Ukraine

Французька міжнародна неурядова гуманітарна організація "Acted Ukraine", яка працює в Україні з 2015 року, надає підтримку громадянам, які постраждали від російської агресії. Acted надає різноманітну допомогу.

Зокрема, програма з надання фінансової допомоги розрахована на домогосподарства, які на момент її дії проживають на території таких громад:

у Херсонській області: Бериславський район (Великоолександрівська громада, Велика Олександрівка), Трифонівський старостинський округ (Трифонівка, Нововасилівка);

у Харківській області: Чугуївський район (Вовчанська громада), Старосалтівський старостинський округ (Молодова, Шестакове, Федорівка);

Запорізька область: Запорізький район (Михайло-Лукашівська громада), Михайло-Лукашівський старостат (Михайло-Лукашеве, Миролюбівка, Нововасилівське, Новомихайлівське), Антонівський старостат (Антонівка, Колос, Володимирівка, Зелений Гай, Новомиргородка, Червонокозацьке), Адріанівський старостат (Адріанівка, Веселівське, Благовіщенське, Микільське, Райське та Укромне).

До участі програмі запрошують домогосподарства з такими категоріями вразливості:

родини з трьома та більше дітьми до 18 років;

домогосподарства з дітьми до двох років;

родини з вагітними жінками;

домогосподарства, де є люди з інвалідністю першої-другої групи та хронічними захворюваннями;

родини з людьми похилого віку (60+);

домогосподарства з маломобільними людьми, які потребують догляду;

неповні родини, де домогосподарство очолюють самотні жінки чи чоловіки;

домогосподарства, що постраждали від агресії РФ (повністю чи частково зруйноване житло, є поранені особи чи втрата цивільних членів родини).

Наявність категорій вразливості є обов'язковою для участі у програмі з надання фіндопомоги, але не є гарантією її отримання, пояснюють в Acted.

Як подати заявку на участь у програмі допомоги

У гуманітарній організації "Acted Ukraine" зазначають: якщо місце проживання та критерії вразливості співпадають з вищевказаними, то громадяни можуть зателефонувати в колл-центр відділу грошової допомоги за такими номерами (з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00):

067 131 10 02;

063 453 57 10;

095 285 29 84.

"На жаль, через велику кількість дзвінків ми не встигаємо опрацьовувати пропущені виклики та не передзвонюємо на них. Тому, якщо Ви не змогли додзвонитись до оператора, просимо зателефонувати знову. Дякуємо за розуміння!", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині реалізують програму гумдопомоги за фінансової підтримки USAID's Bureau for Humanitarian Assistance. Вона передбачає надання вразливим громадянам по майже 11 тис. грн.

Також ми розповідали, що у Полтавському регіоні жителям та переселенцям доступна програма від Червоного Хреста. Виплати у понад 2 тис. доларів передбачені на ведення бізнесу.