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Главная Финансы УВКБ ООН начислит каждому члену семьи по 11 тыс. грн — условия

УВКБ ООН начислит каждому члену семьи по 11 тыс. грн — условия

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Дата публикации 29 июля 2025 13:00
Выплата на каждого члена семьи по 11 тыс. грн — где действует программа УВКБ ООН
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Сумской области, регулярно страдающей от российских обстрелов, имеют право на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, работающего в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту". В частности, регистрация на выплаты на трехмесячный период стартовала в одной из громад на 30 июля 2025 года.

Об этом информирует пресс-центр УВКБ ООН в Telegram.

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Кто имеет право присоединиться к программе УВКБ ООН

По информации организаторов, регистрация в программе финансовой помощи от Управления Верховного комиссара ООН в г. Тростянец Сумской области возможна исключительно для уязвимого населения. На денежную помощь смогут претендовать украинцы, которые из-за войны были вынуждены покидать собственные дома. Речь идет о:

  • внутренне перемещенных лицах (ВПЛ) с передвижением не более чем шесть месяцев;
  • ВПЛ, которые вернулись из других областей за последние шесть месяцев;
  • беженцы, которые вернулись домой после вынужденного выезда за границу.

Для таких граждан действует требование об отсутствии аналогичной помощи по другим программам за последние три месяца.

Однако помощь предоставят гражданам без вышеуказанных условий, если:

  • семья неполная, где есть несовершеннолетние дети (до 18 лет), есть лица пожилого возраста (от 55 лет);
  • граждане пожилого возраста самостоятельно воспитывают малолетних детей;
  • в семье есть лица с диагностированными тяжелыми болезнями или группой инвалидности.

Также семья должна иметь трудное финансовое положение, когда доход составляет не более 5,4 тыс. грн на одного человека.

Размер помощи и куда обращаться в Сумской области

Согласно условиям программы, финпомощь от УВКБ ООН будет предоставлена каждому из заявителей с низкими доходами в размере почти 11 тыс. грн. Выплатят деньги одним траншем за весь трехмесячный период (по 3,6 тыс. грн на человека). Соответствующую сумму определили на основе минимального размера потребительской корзины.

Предварительная запись на получение помощи в г. Тростянец на 30 июля возможна по телефону: 063 182 68 38.

Ранее мы сообщали, что домохозяйства могут получить помощь от французской международной неправительственной гуманитарной организации "Acted Ukraine". Выплаты доступны уязвимым категориям граждан в трех областях.

Также мы рассказывали, что на Полтавщине жители и переселенцы могут получить денежную помощь от Красного Креста. Речь идет о сумме в 100 тыс. грн на бизнес.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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