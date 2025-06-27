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Головна Фінанси Грошова допомога для дітей військових — хто отримає 2 тис. грн

Грошова допомога для дітей військових — хто отримає 2 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 11:00
Виплати для дітей військовослужбовців — де надають допомогу до 2 тис. грн
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що треба знати про грошову допомогу для дітей військових Як отримати фінансову допомогу на неповнолітніх дітей

В Івано-Франківську неповнолітнім дітям військовослужбовців доступна одноразова матеріальна допомога з нагоди дня народження. Відповідні виплати є соцпідтримкою родин, які перебувають у зоні підвищеної відповідальності за захист країни.

Про це повідомили у пресслужбі Центру надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська.

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Що треба знати про грошову допомогу для дітей військових

За інформацією ЦНАПу, йдеться про одноразову фіндопомогу з нагоди дня народження дітей, батьків яких призвали на службу або беруть участь у заходах із оборони у зв’язку з агресією РФ проти України та членам сімей захисників, учасників АТО/ООС, які загинули, зникли безвісти чи померли.

Розмір виплат для неповнолітніх дітей військових становить 500 та 2000 грн. Зокрема 500 грн передбачені:

  • одному з батьків з нагоди дня народження дітей до 18 років (включно), батьків яких призвали на службу або беруть участь у заходах із оборони України від агресії РФ; 
  • матері чи батьку, які брали участь в АТО/ООС та померли, але їх смерть не пов’язана з бойовими діями.

Допомога у 2 тис. грн надається одному з батьків, з нагоди дня народження неповнолітніх дітей з числа сімей, батьки яких призвані на військову службу або беруть участь у заходах з оборони України: 

  • які виховують троє і більше неповнолітніх дітей (до 23 років, якщо йдеться про навчання за денною формою);
  • які виховують дітей з інвалідністю до 18 років;
  • батько чи мати є особами з інвалідністю;
  • хтось із батьків загинув, зникнув безвісти під час безпосередньої участі в АТО/ООС, участі у заходах з оборони країни або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних внаслідок безпосередньої участі в бойових діях.

Як отримати фінансову допомогу на неповнолітніх дітей

Для того, щоб отримати допомогу, заявнику необхідно звернуся до Центру надання адмінпослуг з документами. Там потрібно написати заяву встановленого зразка на отримання матеріальної допомоги. 

Проконсультуватися з приводу допомоги можна за такими контактами:

  • е-пошта: cnap@mvk.if.ua;
  • служба підтримки клієнтів ЦНАП;
  • телефони: 0991573911, 75-01-19, 75-20-41, 75-20-61.75-20-61.

 
Раніше ми писали, хто з українців може отримати фіндопомогу на лікування у Херсоні у 2025 році. Розмір виплати залежно від ситуації може сягати 50 тис. грн.  

Також ми розповідали, що в Полтавській області переселенці можуть отримати грошову допомогу. Виплати від Caritas Poltava передбачені на оренду житла тривалістю на пів року. 

виплати діти фінансова допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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