Виплати для дітей військовослужбовців — де надають допомогу до 2 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Івано-Франківську неповнолітнім дітям військовослужбовців доступна одноразова матеріальна допомога з нагоди дня народження. Відповідні виплати є соцпідтримкою родин, які перебувають у зоні підвищеної відповідальності за захист країни.

Про це повідомили у пресслужбі Центру надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська.

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За інформацією ЦНАПу, йдеться про одноразову фіндопомогу з нагоди дня народження дітей, батьків яких призвали на службу або беруть участь у заходах із оборони у зв’язку з агресією РФ проти України та членам сімей захисників, учасників АТО/ООС, які загинули, зникли безвісти чи померли.

Розмір виплат для неповнолітніх дітей військових становить 500 та 2000 грн. Зокрема 500 грн передбачені:

одному з батьків з нагоди дня народження дітей до 18 років (включно), батьків яких призвали на службу або беруть участь у заходах із оборони України від агресії РФ;

матері чи батьку, які брали участь в АТО/ООС та померли, але їх смерть не пов’язана з бойовими діями.

Допомога у 2 тис. грн надається одному з батьків, з нагоди дня народження неповнолітніх дітей з числа сімей, батьки яких призвані на військову службу або беруть участь у заходах з оборони України:

які виховують троє і більше неповнолітніх дітей (до 23 років, якщо йдеться про навчання за денною формою);

які виховують дітей з інвалідністю до 18 років;

батько чи мати є особами з інвалідністю;

хтось із батьків загинув, зникнув безвісти під час безпосередньої участі в АТО/ООС, участі у заходах з оборони країни або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних внаслідок безпосередньої участі в бойових діях.

Як отримати фінансову допомогу на неповнолітніх дітей

Для того, щоб отримати допомогу, заявнику необхідно звернуся до Центру надання адмінпослуг з документами. Там потрібно написати заяву встановленого зразка на отримання матеріальної допомоги.

Проконсультуватися з приводу допомоги можна за такими контактами:

е-пошта: cnap@mvk.if.ua;

служба підтримки клієнтів ЦНАП;

телефони: 0991573911, 75-01-19, 75-20-41, 75-20-61.75-20-61.



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