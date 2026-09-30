Виплати для ВПО та біженців: де доступна допомога від УВКБ ООН

Перехожі на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), що захищає права та надає підтримку біженцям, вимушеним переселенцям і особам без громадянства, відкрило реєстрацію на грошову допомогу для громадян, які повернулись у Дніпро чи Кривий Ріг після вимушеного переміщення до іншої країни або регіону через військові дії. Для цього необхідно відповідати кільком умовам.

Про те, кому доступна фінансова допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

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Для кого передбачена допомога від УВКБ ООН

Як зазначається, у Дніпропетровській області поновилась можливість запису в електронну чергу на оформлення грошової допомоги. Цього разу виплати нададуть тільки кільком категоріям населення.

Згідно з інформацією організації, запрошують на консультацію щодо реєстрації на програму фіндопомоги виключно внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були змушені залишити свої домівки менш ніж 45 днів тому на тлі загрози життю, обстрілів або обов’язкової евакуації.

Також відбувається реєстрація громадян, які повернулись на батьківщину після вимушеного виїзду в іншу країну через початок повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року. Звернення можливе тільки за умови, що відповідне повернення відбулося не раніше ніж три місяці тому та не довше року тому.

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На право отримання допомоги можуть вплинути такі факти:

близькість до лінії фронт/факт переміщення;

умови проживання (сільська місцевість/місто);

склад домогосподарства;

наявність у родині людей старшого віку, осіб з інвалідністю та дітей;

соціально-економічний статус домогосподарства.

Зокрема, важливим буде дотримання соціально-економічного критерію для всіх вищезазначених категорій — допомогу нададуть лише тим родинам, чий середньомісячний дохід не вище 8 300 грн.

Суму прив'язано до терміну переміщення: 10 800 грн (за три місяці) або 12 300 грн (за три місяці).

Як подати заявку на отримання допомоги

Громадяни, які підпадають під умови, можуть залишити заявку можна через спеціальну онлайн-форму відповідно до наступного графіка:

щовівторка о 10:00 — для м. Дніпро;

щочетверга о 10:00 — для м. Кривий Ріг.

Проте організатори попередили, що заповнення анкети не дорівнює основній реєстрації. Право на виплати нададуть тільки після для запрошення в офіс. З тими, хто відповідатиме умовам, додатково зв'яжуться для офіційного запрошення. Якщо цього не сталося, то це означатиме, що людина не відповідає описаним умовам реєстрації.

Також, тільки-но наберуть необхідну кількість людей — форму закриють.

"Як тільки ми опрацюємо записаних (хто відповідає умовам) — ми знов відкриємо форму, про що напишемо додатково", — додали в організації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні Міжнародний Комітет Червоного Хреста надасть допомогу населенню у Чернігівській області. Йдеться про програму підтримки на зимовий період. Отримати фіндопомогу на тверде паливо та інші матеріали на зиму 2026-2027 років зможуть тільки вразливі категорії людей.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени 2026 року внутрішні переселенці отримають кошти від Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Програма передбачає надання фіндопомоги на першочергові нагальні потреби. Кошти нададуть, якщо люди перемістилися із зони 0-20 км за останні 30 днів.