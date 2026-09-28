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Головна Фінанси Грошова допомога від Данії: де і кому доступні виплати на зиму

Грошова допомога від Данії: де і кому доступні виплати на зиму

Ua ru
28 вересня 2026 08:00
Виплати від Данії: де доступна допомога для людей з інвалідністю та громадян віком 60+
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

До кінця жовтня 2026 року жителі прифронтових областей мають нагоду зареєструватися у програмі допомоги від Данської ради у справах біженців (DRC) за фінансування Європейського Союзу (ЄС). Виплати для найбільш вразливих груп населення покликані допомогти пройти опалювальний сезон 2026-2027 років.

Про те, де і для кого доступна реєстрація, розповідає сайт Новини.LIVE

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В яких регіонах доступна грошова допомога від Данії

Йдеться про реалізацію програми з надання грошової допомоги від Данської ради у справах біженців на зимовий період. Її реалізує благодійний фонд "Янголи Спасіння" за фінансової підтримки ЄС. 

Загалом допомога надаватиметься у громадах Харківського, Донецького, Дніпропетровського та Запорізького регіонів залежно від потреб і безпекової ситуації.

Нині відкрита реєстрація для участі у програмі для мешканців: с. Західне, с. Східне, с. Чистопіль, с. Таврійське, с. Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

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Хто може взяти участь в ініціативі

За даними організаторів, виплати передбачені для найбільш вразливих груп населення. А саме:

  1. Людей з інвалідністю;
  2. Громадян, яким понад 60 років;
  3. Внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  4. Самотніх та багатодітних матерів та батьків; 
  5. Родин з дітьми (дітьми-сиротами);
  6. Громадян, які отримують пільги чи субсидії.

Розмір допомоги та умови надання

У рамках програми підтримки, домогосподарства зможуть зареєструватися на отримання грошової допомоги в розмірі 19 400 грн.

Кошти можна буде використати виключно на придбання твердого палива:

  • дрова;
  • пелети (паливні гранули);
  • брикети (євродрова).

Серед ключових умов — наявність тільки пічного або змішаного опалення. Водночас домогосподарства з суто газовим чи електричним опаленням під програму не підпадуть.

Куди звертатися та необхідні документи

У разі відповідності умовам програми для подання заяви громадянам потрібно звернутися до місцевого органу управління за задекларованою, зареєстрованою чи фактичною адресою проживання.

З-поміж валивих документів:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • офіційна прописка;
  • довідка про фактичне проживання, видана місцевою владою.

Заявки на програму Данської ради у справах біженців за фінансування Європейського Союзу можна буде подавати до 30 жовтня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що можна оформити грошову допомогу від УВКБ ООН у Полтавській області. Особливу підтримку нададуть людям, які за останні 45 днів евакуювалися у зв'язку із загрозами для життя та здоров’я. Передбачається надання двох видів фіндопомоги залежно від ситуації: 10 800 та 12 300 грн. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що людям похилого віку, яким більш ніж 70 років, можна оформити фінансову допомогу. Йдеться про реалізацію програми від "Dorcas" в одному з міст прифронтової області. Виплати передбачені на опалювальний сезон, зокрема, на придбачння пічного опалення.   

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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