Виплати від Данії: де доступна допомога для людей з інвалідністю та громадян віком 60+

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

До кінця жовтня 2026 року жителі прифронтових областей мають нагоду зареєструватися у програмі допомоги від Данської ради у справах біженців (DRC) за фінансування Європейського Союзу (ЄС). Виплати для найбільш вразливих груп населення покликані допомогти пройти опалювальний сезон 2026-2027 років.

Про те, де і для кого доступна реєстрація, розповідає сайт Новини.LIVE.

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В яких регіонах доступна грошова допомога від Данії

Йдеться про реалізацію програми з надання грошової допомоги від Данської ради у справах біженців на зимовий період. Її реалізує благодійний фонд "Янголи Спасіння" за фінансової підтримки ЄС.

Загалом допомога надаватиметься у громадах Харківського, Донецького, Дніпропетровського та Запорізького регіонів залежно від потреб і безпекової ситуації.

Нині відкрита реєстрація для участі у програмі для мешканців: с. Західне, с. Східне, с. Чистопіль, с. Таврійське, с. Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

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За даними організаторів, виплати передбачені для найбільш вразливих груп населення. А саме:

Людей з інвалідністю; Громадян, яким понад 60 років; Внутрішньо переміщених осіб (ВПО); Самотніх та багатодітних матерів та батьків; Родин з дітьми (дітьми-сиротами); Громадян, які отримують пільги чи субсидії.

Розмір допомоги та умови надання

У рамках програми підтримки, домогосподарства зможуть зареєструватися на отримання грошової допомоги в розмірі 19 400 грн.

Кошти можна буде використати виключно на придбання твердого палива:

дрова;

пелети (паливні гранули);

брикети (євродрова).

Серед ключових умов — наявність тільки пічного або змішаного опалення. Водночас домогосподарства з суто газовим чи електричним опаленням під програму не підпадуть.

Куди звертатися та необхідні документи

У разі відповідності умовам програми для подання заяви громадянам потрібно звернутися до місцевого органу управління за задекларованою, зареєстрованою чи фактичною адресою проживання.

З-поміж валивих документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

офіційна прописка;

довідка про фактичне проживання, видана місцевою владою.

Заявки на програму Данської ради у справах біженців за фінансування Європейського Союзу можна буде подавати до 30 жовтня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що можна оформити грошову допомогу від УВКБ ООН у Полтавській області. Особливу підтримку нададуть людям, які за останні 45 днів евакуювалися у зв'язку із загрозами для життя та здоров’я. Передбачається надання двох видів фіндопомоги залежно від ситуації: 10 800 та 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що людям похилого віку, яким більш ніж 70 років, можна оформити фінансову допомогу. Йдеться про реалізацію програми від "Dorcas" в одному з міст прифронтової області. Виплати передбачені на опалювальний сезон, зокрема, на придбачння пічного опалення.