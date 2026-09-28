Виплати від Данії: де доступна допомога для людей з інвалідністю та громадян віком 60+

Грошова допомога від Данії: де і кому доступні виплати на зиму
До кінця жовтня 2026 року жителі прифронтових областей мають нагоду зареєструватися у програмі допомоги від Данської ради у справах біженців (DRC) за фінансування Європейського Союзу (ЄС). Виплати для найбільш вразливих груп населення покликані допомогти пройти опалювальний сезон 2026-2027 років.
Про те, де і для кого доступна реєстрація, розповідає сайт Новини.LIVE.
В яких регіонах доступна грошова допомога від Данії
Йдеться про реалізацію програми з надання грошової допомоги від Данської ради у справах біженців на зимовий період. Її реалізує благодійний фонд "Янголи Спасіння" за фінансової підтримки ЄС.
Загалом допомога надаватиметься у громадах Харківського, Донецького, Дніпропетровського та Запорізького регіонів залежно від потреб і безпекової ситуації.
Нині відкрита реєстрація для участі у програмі для мешканців: с. Західне, с. Східне, с. Чистопіль, с. Таврійське, с. Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області.
Хто може взяти участь в ініціативі
За даними організаторів, виплати передбачені для найбільш вразливих груп населення. А саме:
- Людей з інвалідністю;
- Громадян, яким понад 60 років;
- Внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- Самотніх та багатодітних матерів та батьків;
- Родин з дітьми (дітьми-сиротами);
- Громадян, які отримують пільги чи субсидії.
Розмір допомоги та умови надання
У рамках програми підтримки, домогосподарства зможуть зареєструватися на отримання грошової допомоги в розмірі 19 400 грн.
Кошти можна буде використати виключно на придбання твердого палива:
- дрова;
- пелети (паливні гранули);
- брикети (євродрова).
Серед ключових умов — наявність тільки пічного або змішаного опалення. Водночас домогосподарства з суто газовим чи електричним опаленням під програму не підпадуть.
Куди звертатися та необхідні документи
У разі відповідності умовам програми для подання заяви громадянам потрібно звернутися до місцевого органу управління за задекларованою, зареєстрованою чи фактичною адресою проживання.
З-поміж валивих документів:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- офіційна прописка;
- довідка про фактичне проживання, видана місцевою владою.
Заявки на програму Данської ради у справах біженців за фінансування Європейського Союзу можна буде подавати до 30 жовтня 2026 року.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що можна оформити грошову допомогу від УВКБ ООН у Полтавській області. Особливу підтримку нададуть людям, які за останні 45 днів евакуювалися у зв'язку із загрозами для життя та здоров’я. Передбачається надання двох видів фіндопомоги залежно від ситуації: 10 800 та 12 300 грн.
Ще Новини.LIVE писали про те, що людям похилого віку, яким більш ніж 70 років, можна оформити фінансову допомогу. Йдеться про реалізацію програми від "Dorcas" в одному з міст прифронтової області. Виплати передбачені на опалювальний сезон, зокрема, на придбачння пічного опалення.