Виплати на дрова у 19 400 грн: де доступні людям з інвалідністю та пенсіонерам

Людина тримає гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року в одному з українських північних регіонів Міжнародний Комітет Червоного Хреста проводитиме реєстрацію населення на участь у програмі підтримки на зимовий період. Отримати грошову підтримку на тверде паливо та інші матеріали на опалювальний період 2026-2027 років зможуть домогосподарства з вразливих категорій.

Про те, кому буде доступна для оформлення грошова допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де в Україні доступна грошова допомога на зиму

За інформацією міської влади, подати заявки на фіндопомогу зможуть жителі Холминської територіальної громади Корюківської громади у Чернігівського регіону. За програмою, домогосподарствам передбачена допомога на проходження зимового періоду.

Зокрема, відбудеться реєстрація для жителів таких населених пунктів:

6 жовтня 2026 року — селище Холми (час реєстрації: з 10:30 до 15:30);

7 та 8 жовтня 2026 року — село Козилівка (час реєстрації: з 10:30 до 15:30).

"Запрошуємо мешканців відповідних населених пунктів скористатися можливістю зареєструватися для участі у програмі. Просимо звернути увагу, що мешканці сіл Камка, Радомка та Жукля будуть реєструватися в інші дні, дату буде повідомлено пізніше", — йдеться у повідомленні.

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Грошова допомога передбачена тим, хто має такі категорії вразливості:

Домогосподарствам, де є громадяни віком більш ніж 60 років; Родинам, де є люди з І-ІІ групою інвалідності; Домогосподарствам, де є особи 50–64 роки, які не мають доходів; Родинам, де хтось втратив роботу з початком повномасштабної війни; Багатодітним родинам з трьома і більше неповнолітніми дітьми; Домогосподарствам, де є самотня матір чи батько.

Сума фінансової підтримки та куди звертатись

За умовами програми, домогосподарствам передбачене надання допомоги на зимовий період у розмірі 19 400 грн.

Кошти можна буде витратити на:

придбання дров, вугілля, брикетів та інших матеріалів для опалення;

розрахунок за матеріали для опалення;

оплату за газо- чи електропостачання;

на інші нагальні/непередбачувані потреби домогосподарств на зиму.

Заявникам необхідно відповідати таким вимогам:

фактично проживати у Корюківській громаді;

мати дохід, що не перевищує 8 650 грн;

не отримувати аналогічну допомогу.

Місце для точної реєстрація у програмі Холминська ОТГ оголосить на сторінках у соцмережах окремо. Громадянам рекомендують підготувтаи оригінали особистих документів.

Також всі подробиці щодо допомоги можна уточнити за номером центру МКЧХ: 0 800 300 155.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени у Чернігівській області громадянам доступна гуманітарна допомога від UNICEF. Також родини зможуть оформити ще чотири види фіндопомоги. Йдеться про тих, що постраждав від війни. Оформити можна буде також зимову допомогу у сумі 19 400 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени у Херсонській області діє програма підтримки від благодійного фонду "Рокада". Фінансова допомога передбачена для внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни. Зокрема, кошти нададуть самотнім песіонерам віком від 60 років та людям з інвалідністю.