Выплаты для ВПЛ и беженцев: где можно получить помощь от УВКБ ООН

Прохожие на улице города. Фото: Новини.LIVE

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которое защищает права и оказывает поддержку беженцам, вынужденным переселенцам и лицам без гражданства, открыло регистрацию на получение денежной помощи для граждан, вернувшихся в Днепр или Кривой Рог после вынужденного перемещения в другую страну или регион из-за военных действий. Для этого необходимо соответствовать нескольким условиям.

О том, кому доступна финансовая помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Для кого предусмотрена помощь от УВКБ ООН

Как отмечается, в Днепропетровской области возобновилась возможность записи в электронную очередь на оформление денежной помощи. На этот раз выплаты будут предоставлены только нескольким категориям населения.

Согласно информации организации, на консультацию по регистрации в программе финансовой помощи приглашаются исключительно внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома менее чем 45 дней назад из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации.

Также проводится регистрация граждан, вернувшихся на родину после вынужденного выезда в другую страну в связи с началом полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года. Обращение возможно только при условии, что соответствующее возвращение произошло не ранее чем три месяца назад и не более года назад.

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На право получения помощи могут повлиять следующие факты:

близость к линии фронта/факт перемещения;

условия проживания (сельская местность/город);

состав домохозяйства;

наличие в семье пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей;

социально-экономический статус домохозяйства.

В частности, важным будет соблюдение социально-экономического критерия для всех вышеупомянутых категорий — помощь будет предоставлена только тем семьям, чей среднемесячный доход не превышает 8 300 грн.

Сумма привязана к сроку перемещения: 10 800 грн (за три месяца) или 12 300 грн (за три месяца).

Как подать заявку на получение помощи

Граждане, соответствующие условиям, могут подать заявку через специальную онлайн-форму в соответствии со следующим графиком:

каждый вторник в 10:00 — для г. Днепр;

каждый четверг в 10:00 — для г. Кривой Рог.

Однако организаторы предупредили, что заполнение анкеты не равнозначно основной регистрации. Право на выплаты будет предоставлено только после приглашения в офис. С теми, кто соответствует условиям, дополнительно свяжутся для официального приглашения. Если этого не произошло, это означает, что человек не соответствует описанным условиям регистрации.

Кроме того, как только наберется необходимое количество людей — форма будет закрыта.

"Как только мы обработаем заявки (тех, кто соответствует условиям), мы снова откроем форму, о чем сообщим дополнительно", — добавили в организации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре Международный комитет Красного Креста окажет помощь населению Черниговской области. Речь идет о программе поддержки на зимний период. Получить финансовую помощь на твердое топливо и другие материалы на зиму 2026–2027 годов смогут только уязвимые категории населения.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью 2026 года внутренние переселенцы получат средства от Федерального министерства иностранных дел Германии. Программа предусматривает предоставление финансовой помощи на первоочередные насущные нужды. Средства будут предоставлены, если люди переместились из зоны 0–20 км за последние 30 дней.