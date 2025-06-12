Виплати від UNHCR Ukraine — кому з українців доступна допомога у червні

Людина тримає національну валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці можуть скористатися можливістю зареєструватися в програмі фінансової підтримки від UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Така можливість доступна в одній з територіальних громад у Сумській області.

Про це йдеться в анонсі представників УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Умови програми фінпідтримки від UNHCR Ukraine

За інформацією організаторів, відкрито запис у чергу на надання грошової допомоги для жителів Кролевецької громади.

Фінпідтримка від UNHCR Ukraine буде доступна тільки кільком категоріям громадянам, які через російську агресію були змушені залишати власні оселі. А саме:

для осіб, які виїхали за останні пів року, або ж повернулись після виїзду на колишню адресу проживання, які не брали участі у програмах з надання допомоги протягом останніх трьох місяців;

для біженців, які повернулися додому з-за кордону, й також не реєструвались на аналогічні виплати упродовж останніх трьох місяців.

Важливою умовою в наданні відповідної допомоги є скрутне фінансове становище: дохід на кожну особу в домогосподарстві не перевищує 5,4 тис. грн.

Також пріоритетно буде надано фіндопомогу громадянам, які потрапили у такі життєві ситуації:

неповна родина, яку очолює тільки матір, батько чи опікун з дітьми до 18 років, чи людьми похилого віку, яким більш ніж 55 років;

люди похилого віку змушені самостійно займатись вихованням неповнолітніх дітей;

у родині є особи з тяжкими захворюваннями чи групою інвалідності.

Як подати заявку на участь у програмі допомоги

Відповідно до умов програми, кожен з претендентів з низькими доходами отримає по 10,8 тис. грн. Сума допомоги базується на розмірі мінімального споживчого кошика, що становить 3,6 тис. грн. на особу та покриває тримісячний період. Виплата надійде одним траншем одразу за три місяці.

Запис у чергу на надання допомоги відбуватиметься за номером телефону: 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Кролевецької громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Кролевець на 12 червня 2025 (четвер). Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 09:00-16:00", — повідомили організатори.

Раніше ми писали про те, що організація Mercy Corps збирає заявки від українських жінок на участь у програмі грошової допомоги. Програма охоплює 11 регіонів.

Також повідомлялося, що громадяни можуть зареєструватися у програмі з підтримки бізнесу. В її рамках 10 учасникам виплатять по 7 тис. євро.