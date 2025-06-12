Міжнародні виплати — хто і де може отримати до 3 тис. євро допомоги

Євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці до 15 червня включно мають можливість взяти участь у грантовій програмі від міжнародної гуманітарної організації "Людина у скруті" (People in Peril). Проєкт спрямований на підтримку мікропідприємств та підприємницьких ініціатив.

Про це йдеться у матеріалах пресслужби People in Peril.

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Умови грантового конкурсу від організації "Людина у скруті"

Як зазначається, програма покликана надати фінансову підтримку та сприяти самозайнятості, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вона охопить дві області: Чернігівську та Полтавську.

В рамках проєкту учасники зможуть отримати до 3 тис. євро на створення нового бізнесу чи розширення існуючого (місцевого або релокованого).

За словами організаторів, пріоритетно надаватимуть допомогу жінкам та вразливим групам населення. До конкурсу допускаються підприємницькі ініціативи, які не мають реєстрації як ФОП, проте у разі позитивного рішення з надання допомоги, заявник муситиме офіційно зареєструватися.

Серед умов щодо чинних бізнесів:

наявність реєстрації як фізособи-підприємця чи юрособи у вищевказаних областях;

бізнес не в стані ліквідації, банкрутства та не має боргів.

Грантові кошти можуть бути спрямовані на:

створення нових робочих місць (до 30% коштів можна направити на зарплати);

закупівлю нового обладнання, машин, інструментів;

оренду приміщень, ремонт та мінімальне облаштування;

на витрати, пов'язані з релокацією бізнесу;

на реєстраційні збори та інші відповідні послуги та збори.

Як зареєструватися у грантовій бізнес-програмі

Громадяни, які хочуть взяти участь у конкурсі, мають завантажити всі необхідні документи до 15 червня включно. Один заявник матиме право подати лише одну заявку.

Також потрібно, щоб документи були надіслані в електронному вигляді у форматі Word (проєктна заявка), Excel (бюджет) та сканкопії обох документів, підписаних заявником, на електронну адресу представників організації з темою листа "Конкурс бізнес-грантів".

Раніше ми розповідали про те, що дехто з громадян має можливість зареєструватися в програмі допомоги від UNHCR. Заявки приймають від жителів однієї з тергромад у Сумській області.

Також повідомлялося, що українські жінки можуть взяти участь у програмі фіндопомоги від організації Mercy Corps. Подати заявки зможуть жителі 11 регіонів.