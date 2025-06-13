Выплаты в 10,8 тыс. грн — УВКБ ООН принимает заявки на помощь в июне

Человек держит национальную валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2025 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев открыло запись на финансовую помощь еще в одном украинском городе. Речь идет о предоставлении выплат на трехмесячный период.

Об этом информируют в Telegram-канале представители УВКБ ООН.

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Условия программы от УВКБ ООН в июне

Как отмечается, открыта регистрация в программе денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН в городе Николаев. Поскольку финансирование ограничено, помощь окажут только для тех граждан, кто действительно в ней нуждается. В частности:

для переселенцев, которые не принимали участия в подобных программах от других организаций в течение последних трех месяцев, а сами переезжали не более шести месяцев назад;

для ВПЛ, которые вернулись из другой области за последние полгода, и также не получали помощь от других организаций за последние три месяца;

для беженцев, которые вернулись на свое прежнее место жительства из-за границы, и также не принимали участие в программе помощи за последние три месяца.

Кроме того, помощь будет доступна заявителям:

которые имеют низкие доходы, не достигающие 5,4 тыс. грн на одного человека в семье за месяц;

из неполных семей, где есть несовершеннолетние дети, лица пожилого возраста от 55 лет;

если речь идет о гражданах пожилого возраста, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;

для лиц, имеющих особые потребности из-за тяжелой болезни/инвалидности.

Размер помощи и как подать заявку на помощь в Николаеве

По условиям программы от УВКБ ООН на денежную помощь, каждому из заявителей с низкими доходами выплатят по 10,8 тыс. грн. Размер помощи определили на основе минимальной потребительской корзины, равной 3,6 тыс. грн. на одного человека. Выплата будет покрывать трехмесячный период, однако поступит на счет одним траншем.

Запись в электронную очередь на предоставление помощи будет происходить по предварительному заполнению анкеты. В случае правильного заполнения онлайн-формы заявитель автоматически получит соответствующий номер в очереди.

После чего следует ожидать звонка от работников пункта сбора данных на финпомощь от УВКБ ООН. Гражданам назовут день и время, когда нужно прийти на индивидуальный прием по адресу проспект Мира, 54В.

Детали можно узнать по телефону горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Напомним, украинцы могут принять участие в грантовом конкурсе, который реализуется при поддержке Швейцарии. Речь идет о программе, которая призвана поддержать предпринимательство.

Также сообщалось, что открыта регистрация в программе, в рамках которой можно получить до 3 тыс. евро на создание нового бизнеса. Она охватывает два региона: Черниговский и Полтавский.