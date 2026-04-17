Виплати від УВКБ ООН на пів року: заявки приймають у п'яти регіонах

Навесні 2026 року благодійний фонд "Право на захист" спільно з УВКБ ООН відкрив збір заявок на участь у програмі допомоги в оплаті оренди житла. Йдеться про підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які після виїзду повернулись додому з-за кордону.

Кому доступна грошова допомога на оренду житла навесні

Програма надання грошової допомоги на оренду житла відкрита для родин, які нині проживають в таких областях:

у м. Київ та Київська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Полтавська.

Вона розрахована на переселенців та осіб, що повернулися з-за кордону, і передбачає надання фінансової підтримки протягом пів року.

Звернутися за оформленням виплат можна за таких умов:

Переселенці з переміщенням після 24 лютого 2022 року; Евакуйовані особи з переміщенням до шести місяців у зв'язку з загрозою безпеці; Біженці, які повернулися в Україну менш ніж рік тому, але які виїхали через військові дії після 24 лютого 2022 (у разі пошкодження/руйнування житла/непридатності для проживання).

Також важливою умовою є проживання:

у місцях тимчасового розміщення та гуртожитках;

у приватному житлі, однак загрожує виселення (відсутність можливості оплачувати через зростання оренди, продажу житла чи повернення власників);

у приватному житлі з неналежними умовами (аварійний стан, перенаселення, небезпека).

Як подати заявку та обмеження у праві на допомогу

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі від благодійного фонду "Право на захист", мають заповнити спеціальну форму.

Як зазначається, програма розрахована на родини, які будуть самостійно шукати нове житло для оренди та є в наявності кошти на оплату перших двох місяців оренди (витрати компенсує фонд). Кошти необхідно використовувати виключно на оренду житла.

Важливо також, щоб родини до цього не отримували грошову допомогу на оренду. Окрім того, потрібен план покращення власного фінансового становища для подальшої оплати оренди (пошук роботи, перенавчання, відкриття бізнесу).

