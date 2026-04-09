Виплати від Німеччини до 1 300 доларів: де і кому з громадян доступні гранти

Навесні 2026 року благодійний фонд "Мирне Nebo" та міжнародна ініціатива JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) за фінансової підтримки Німеччини надасть жителям однієї з прифронтових областей фінансові гранти на розвиток підприємництва. Долучитися до програми підтримки можуть самозайняті особи та малий бізнес.

Хто зможе отримати грантову допомогу навесні

Нова програма підтримки підприємництва від благодійників доступна у Харківському регіоні. Взяти участь в ній можуть самозайняті особи та представники малого бізнесу, які мешкають:

у Харківській територіальній громаді;

у Височанській територіальній громаді.

Проєкт став можливим за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Важливим для участі є наявність критерію соціальної вразливості. Програма доступна тільки для:

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО): Самотніх батьків чи матерів; Багатодітних родин; Ветеранів війни; Домогосподарств, які постраждали через війну; Осіб з інвалідністю/домогосподарств з людьми з інвалідністю; Родин з вагітними жінками, які мають дітей до шести місяців; Домогосподарств з низькими доходами.

Всі претенденти повинні виконати такі умови одночасно для отримання права на участь в ініціативі:

бути самозайнятою особою/фізособою-підприємцем;

мати готовність надати звітність;

надати відеовізитівку;

бути готовими у разі перемоги до участі у навчанні.

Сума допомоги та як подати заявку у програмі

За даними організаторів, самозайняті особи та представники малого бізнесу у разі перемоги у програмі отримають гранти у розмірі до 1 348 доларів (59 000 грн). Кошти можна буде використати таким чином:

80% гранту — на обладнання;

20% гранту — на розхідні матеріали.

Також проводитимуть додаткове бізнес-навчання та індивідуальні консультації для переможців програми.

Щоб взяти участь у попередній реєстрації, необхідно заповнити спеціальну форму до 15 квітня 2026 року.

