Выплаты от УВКБ ООН на полгода: заявки принимают в пяти регионах

Человек держит денежные купюры.

Весной 2026 года благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с УВКБ ООН открыл сбор заявок на участие в программе помощи в оплате аренды жилья. Речь идет о поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, которые после выезда вернулись домой из-за границы.

Кому доступна денежная помощь на аренду жилья весной

Программа предоставления денежной помощи на аренду жилья открыта для семей, которые сейчас проживают в таких областях:

в г. Киев и Киевская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Кировоградская;

Полтавская.

Она рассчитана на переселенцев и лиц, вернувшихся из-за границы, и предусматривает предоставление финансовой поддержки в течение полугода.

Обратиться за оформлением выплат можно при следующих условиях:

Переселенцы с перемещением после 24 февраля 2022 года; Эвакуированные лица с перемещением до шести месяцев в связи с угрозой безопасности; Беженцы, которые вернулись в Украину менее года назад, но которые выехали из-за военных действий после 24 февраля 2022 года (в случае повреждения/разрушения жилья/непригодности для проживания).

Также важным условием является проживание:

в местах временного размещения и общежитиях;

в частном жилье, однако грозит выселение (отсутствие возможности оплачивать из-за роста аренды, продажи жилья или возвращения владельцев);

в частном жилье с ненадлежащими условиями (аварийное состояние, перенаселение, опасность).

Как подать заявку и ограничения в праве на помощь

Граждане, желающие принять участие в программе от благотворительного фонда "Право на защиту", должны заполнить специальную форму.

Как отмечается, программа рассчитана на семьи, которые будут самостоятельно искать новое жилье для аренды и есть в наличии средства на оплату первых двух месяцев аренды (расходы компенсирует фонд). Средства необходимо использовать исключительно на аренду жилья.

Важно также, чтобы семьи до этого не получали денежную помощь на аренду. Кроме того, нужен план улучшения собственного финансового положения для дальнейшей оплаты аренды (поиск работы, переобучение, открытие бизнеса).

