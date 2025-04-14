Виплати від УВКБ ООН — де приймають заявки на шестимісячну допомогу

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) здійснює збір даних для надання фінансової допомоги на оренду житла у 2025 році. Долучитися до проєкту можуть жителі Дніпропетровської області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби представників УВКБ ООН.

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Хто має право на допомогу на оренду житла

Як зазначається, проєкт реалізовує благодійний фонд "Право на захист" за підтримки УВКБ ООН.

Програма підтримки передбачає забезпечення оплати оренди житла на шість місяців.

Учасниками можуть стати внутрішньо переміщені особи або громадяни, які повернулись з-за кордону та проживають в:

місцях тимчасового розміщення, що включені до списку в рамках урядової постанови №930;

у тимчасовому житлі, що не пристосоване для тривалого проживання (дитячих садках, школах, медзакладах), може бути розформоване;

у модульних містечках;

в орендованому житлі з незадовільними умовами або їм загрожує виселення.

Обов'язковою умовою участі є напрацювання претендентом стратегії виходу з програми. Тобто усі учасники мають бути надалі спроможними самостійно оплачувати оренду житла під кінець періоду підтримки. Для цього необхідно мати план наступної активності для набуття спроможності з оплати оренди.

Як долучитися до програми у Дніпропетровській області

Для тих, хто бажає взяти участь у відповідній програмі, доступна спеціальна онлайн-анкета. Однак організатори зауважують, що участь в анкетуванні не передбачає автоматичної реєстрації в програмі.

Допомогу нададуть на основі відбору вразливих категорій громадян, що підпадають під вищеописані вимоги.

"Надані відповіді буде проаналізовано й за відповідності умовам і критеріям із вами зв’яжуться телефоном. За відповідності умовам і принципам програми вас запросять на особисту співбесіду. За результатами особистої співбесіди домогосподарство може бути включено в програму як претендент", — йдеться у повідомленні.

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