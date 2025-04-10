Виплати від Швейцарії — кому доступна грошова допомога у квітні

Грошові купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року стартувала реєстрація на отримання багатоцільової грошової допомоги від громадської організації "Вісь" за підтримки Швейцарії для громадян, які проживають у Вінницькій області. Сума виплати буде індивідуальною.

Про це повідомляє пресслужба організації.

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Детальніше про допомогу від ГО "Вісь"

Як зазначається, у проєкті "Інклюзивні мережі захисту в Україні" відбувається попередня реєстрація громадян на отримання фіндопомоги для захисту. Програму фінансують міжнародна некомерційна організація "Швейцарська солідарність" спільно з "Solidar Suisse Ukraine".

Організатори пояснили, що грошова допомога для захисту — це вид підтримки з надання фінансових ресурсів на покриття індивідуальних чи родинних потреб.

Виплати обов'язково повинні сприяти у вирішенні чи покращенні визначеної проблеми громадянина. Їх не можна використати на медобстеження та обладнання.

Отримати допомогу можуть повнолітні громадяни, які мешкають на Вінниччині, та мають потребу в фіндопомозі у сфері захисту для вирішення чи покращення окресленої проблеми.

Сума виплати та як подати заявку

У громадській організації "Вісь" повідомили, що розмір виплати буде встановлений індивідуально в кожному конкретному випадку.

Громадянин, який потребує допомоги, має зробити деякі

кроки:

заповнити спеціальну онлайн-анкету (йдеться про попередній збір даних, анкета ще не є реєстрацією на фіндопомогу);

дочекатися результатів розгляду заявки командою проєкту.

"Якщо описана вами проблема визначається командою як проблема у сфері захисту, то вам зателефонують та запросять на подальше спілкування", — йдеться у повідомленні.

Уточнити деталі можна за номером гарячої лінії: 050 257 42 84 (будні з 10:00 до 17:00).

Раніше ми писали, що українцям доступна допомога від УВКБ ООН у квітні 2025 року. Вона передбачена для жителів Дніпропетровської області.

Також повідомляли, що стартувала реєстрація вразливих категорій населення для утеплення житла та покращення енергоефективності. Програму допомоги реалізують за підтримки фонду "Карітас Австрія".