Виплати для постраждалих від війни — хто отримає підтримку від Австрії

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні жителі трьох областей, які постраждали від російської агресії, можуть скористатися програмою допомоги від проєкту "Haven". Його реалізують за підтримки Caritas Österreich (Карітас Австрія).

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Caritas Ukraine".

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Детальніше про програму допомоги

Йдеться про проєкт "Haven: Забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих верств населення в Україні".

Він передбачає реєстрацію вразливих категорій населення, які хочуть утеплити житло та покращити його енергоефективність, на отримання допомоги. Програма охопить три області:

Запорізьку;

Донецьку;

Дніпропетровську.

"Люди в Україні мають жити у безпечних та гідних умовах під час війни. Це — одне головних завдань благодійного фонду Карітас України, який зарекомендував себе, як надійний партнер у сфері гуманітарної допомоги. Метою проєкту є забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих верств населення в Україні", — зазначають організатори.

Загалом благодійники надають таку допомогу:

ремонт оселі, яка була пошкоджена внаслідок агресії РФ, та утеплення;

купівля твердого палива для обігріву оселі взимку представникам вразливих категорій населення;

фіндопомога на оренду житла для переселенців.

Хто і як зможе отримати допомогу

Отримати допомогу в рамках програми можуть жителі вищевказаних областей, якщо мають низькі доходи. А саме: розмір доходу на одну особу в родині не перевищує 6,3 тис. грн.

Також у пріоритеті такі категорії людей:

самотня матір/батько/опікун неповнолітніх дітей;

у сім'ї є вагітні жінки або годуючі матері з дітьми до трьох років;

є особи з інвалідністю (перша, друга група, інвалідність з дитинства) або серйозні/хронічні хвороби;

самотні пенсіонери від 60+ (без підтримки рідних);

родини багатодітні зі щонайменше трьома неповнолітніми дітьми.

Деталі про оформлення допомоги можна уточнити за номером гарячої лінії: 0 800 336 734 (будні з 09:30 до 16:00).

Нагадаємо, міська влада одного з українських міст надає одноразову грошову допомогу у 2025 році. Виплати зможуть отримати громадяни, які потребують лікування та відновлення від атак РФ.

Також ми писали, що в одному з регіонів громадянам буде доступна фіндопомога від Данії. Гроші зможуть отримати на різноманітні першочергові потреби.