Виплати у 2025 році — як отримати допомогу за проєктом Haven

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у 2025 році можуть отримати допомогу за проєктом Haven, який реалізовують міжнародні благодійники. В його рамках підтримку зможуть отримати вразливі верстви населення у трьох областях.

Про це йдеться у повідомленні Caritas Ukraine.

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Детальніше про проєкт допомоги Haven

Як зазначається, проєкт Haven реалізують БФ "Карітас Запоріжжя" та "Карітас Маріуполь", що покликаний забезпечити житлові потреби для вразливих верств населення. Він охопить три регіони:

Запорізький;

Донецький;

Дніпропетровський.

У рамках проєкту громадянам нададуть допомогу:

на здійснення ремонту житла, пошкодженого внаслідок агресії РФ, та утеплення;

на забезпечення твердим паливом для обігріву осель вразливому населенню;

виплати на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Очікується, що діятиме проєкт Haven до кінця вересня поточного року.

Кому нададуть допомогу та як отримати

Так, претендувати на допомогу зможуть жителі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей, у яких дохід не перевищує 6,32 тис. грн, а також мають одну з таких життєвих обставин:

неповна родина (є лише матір/батько/опікун) з неповнолітніми дітьми;

у сім'ї є вагітні жінки або матері, які годують грудьми дітей до трьох років;

у родині є особи з інвалідністю (перша, друга група та інвалідність з дитинства) або серйозні/хронічні захворювання;

самотні люди старшого віку від 60 років;

багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Деталі проєкту та як звернутися за допомогою — можна уточнити за номером гарячої лінії: 0 800 336 734 (у будні з 09:30 до 16:00).

Раніше ми писали про те, що благодійний фонд "Help ukrainians" реалізує програму грошової допомоги дітям, які постраждали внаслідок війни. Також кошти зможуть отримати родини з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини.

Також ми повідомляли, що у десяти областях України можна отримати фінансову допомогу від Міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. В рамках програми надають по 3 тис. дол.