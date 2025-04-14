Выплаты от УВКБ ООН — где принимают заявки на шестимесячную помощь

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) осуществляет сбор данных для предоставления финансовой помощи на аренду жилья в 2025 году. Приобщиться к проекту могут жители Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представителей УВКБ ООН.

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Кто имеет право на помощь на аренду жилья

Как отмечается, проект реализует благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке УВКБ ООН.

Программа поддержки предусматривает обеспечение оплаты аренды жилья на шесть месяцев.

Участниками могут стать внутренне перемещенные лица или граждане, которые вернулись из-за границы, проживающие в:

местах временного размещения, включенных в список в рамках правительственного постановления №930;

во временном жилье, которое не приспособлено для длительного проживания (детских садах, школах, медучреждениях), может быть расформировано;

в модульных городках;

в арендованном жилье с неудовлетворительными условиями или грозит выселение.

Обязательным условием участия является наработка претендентом стратегии выхода из программы. То есть все участники должны быть в дальнейшем способны самостоятельно оплачивать аренду жилья к концу периода поддержки. Для этого необходимо иметь план следующей активности для приобретения способности по оплате аренды.

Как присоединиться к программе в Днепропетровской области

Для тех, кто желает принять участие в соответствующей программе, доступна специальная онлайн-анкета. Однако организаторы отмечают, что участие в анкетировании не предусматривает автоматической регистрации в программе.

Помощь окажут на основе отбора уязвимых категорий граждан, подпадающих под вышеописанные требования.

"Предоставленные ответы будут проанализированы и при соответствии условиям и критериям с вами свяжутся по телефону. При соответствии условиям и принципам программы вас пригласят на личное собеседование. По результатам личного собеседования домохозяйство может быть включено в программу как претендент", — говорится в сообщении.

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