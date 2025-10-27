Виплати від УВКБ ООН — грошова допомога доступна для ВПО на Київщині

Люди у поштовому відділенні. Фото: УНІАН

27-28 жовтня у двох містах Київської області громадянам буде доступна грошова допомога в рамках програми, що реалізує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у партнерстві з БФ "Право на захист". Виплати нададуть лише кільком категоріям населення.

Про це повідомляє УВКБ ООН у Telegram.

Хто зможе отримати фіндопомогу восени

Як зазначається, фіндопомога на Київщині буде надана у двох містах для таких основних груп громадян:

Внутрішньо-переміщеним особам (ВПО), які переїхали не більш ніж шість місяців тому через воєнні дії, і не мали подібної фіндопомоги від УВКБ ООН чи інших організацій за останні три місяці. Біженцям, які після вимушеного виїзду через воєнні дії повернулися на своє постійне місце проживання, не отримували аналогічних виплат від організацій попередні три місяці.

Серед обов'язкових критеріїв вразливості для вищевказаних категорій:

у родині є тільки один з батьків (або батько/або мати) з одним чи кількома неповнолітніми дітьми або з громадянами старшого віку (від 55 років);

домогосподарство очолює один самотній/кілька самотніх громадян старшого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною/кількома неповнолітніми дітьми;

у родині є одна або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби).

Громадяни також мають відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід, що не перевищує 6,32 тис. грн на одного члена родини.

Розмір допомоги та де будуть доступні виплати

В рамках програми можна буде отримати по 3,6 тис. грн на місяць кожному члену домогосподарства (допомогу нададуть відразу за три місяці).

Реєстрація на грошову допомогу буде доступна у двох містах на Київщині з 10:00 до 16:00:

у місті Бородянка, пров. Жиліна, 1-а (у модульному містечку) — у понеділок, 27 жовтня;

у місті Обухів, вул. Київська, 117 (у будинку культури) — у вівторок, 28 жовтня.

Записатися на виплати можна буде у порядку живої черги.

При собі потрібно буде мати в пункті збору даних такі документи:

паспорт/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО (якщо є);

свідоцтво про народження дітей;

реквізити рахунку в банку;

документи, де підтверджується належність до категорії вразливості.

