Выплаты от УВКБ ООН — денежная помощь доступна для ВПЛ на Киевщине

УВКБ ООН предоставит по 10,8 тыс. грн жителям Киевщины — детали
27-28 октября в двух городах Киевской области гражданам будет доступна денежная помощь в рамках программы, которую реализует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в партнерстве с БФ "Право на защиту". Выплаты предоставят лишь нескольким категориям населения.
Об этом сообщает УВКБ ООН в Telegram.
Кто сможет получить финпомощь осенью
Как отмечается, финпомощь на Киевщине будет предоставлена в двух городах для таких основных групп граждан:
- Внутренне-перемещенным лицам (ВПЛ), которые переехали не более шести месяцев назад из-за военных действий, и не имели подобной финпомощи от УВКБ ООН или других организаций за последние три месяца.
- Беженцам, которые после вынужденного выезда из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства, не получали аналогичных выплат от организаций предыдущие три месяца.
Среди обязательных критериев уязвимости для вышеуказанных категорий:
- в семье есть только один из родителей (или отец/или мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с гражданами старшего возраста (от 55 лет);
- домохозяйство возглавляет один одинокий/несколько одиноких граждан старшего возраста (от 55 лет) или лицо пожилого возраста с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;
- в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни).
Граждане также должны соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход, не превышающий 6,32 тыс. грн на одного члена семьи.
Размер помощи и где будут доступны выплаты
В рамках программы можно будет получить по 3,6 тыс. грн в месяц каждому члену домохозяйства (помощь окажут сразу за три месяца).
Регистрация на денежную помощь будет доступна в двух городах Киевской области с 10:00 до 16:00:
- в городе Бородянка, пер. Жилина, 1-а (в модульном городке) — в понедельник, 27 октября;
- в городе Обухов, ул. Киевская, 117 (в доме культуры) — во вторник, 28 октября.
Записаться на выплаты можно будет в порядке живой очереди.
При себе нужно будет иметь в пункте сбора данных следующие документы:
- паспорт/документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- справку ВПЛ (если есть);
- свидетельство о рождении детей;
- реквизиты счета в банке;
- документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости.
