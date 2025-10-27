Выплаты от УВКБ ООН — денежная помощь доступна для ВПЛ на Киевщине

Люди в почтовом отделении. Фото: УНИАН

27-28 октября в двух городах Киевской области гражданам будет доступна денежная помощь в рамках программы, которую реализует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в партнерстве с БФ "Право на защиту". Выплаты предоставят лишь нескольким категориям населения.

Об этом сообщает УВКБ ООН в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить финпомощь осенью

Как отмечается, финпомощь на Киевщине будет предоставлена в двух городах для таких основных групп граждан:

Внутренне-перемещенным лицам (ВПЛ), которые переехали не более шести месяцев назад из-за военных действий, и не имели подобной финпомощи от УВКБ ООН или других организаций за последние три месяца. Беженцам, которые после вынужденного выезда из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства, не получали аналогичных выплат от организаций предыдущие три месяца.

Среди обязательных критериев уязвимости для вышеуказанных категорий:

в семье есть только один из родителей (или отец/или мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с гражданами старшего возраста (от 55 лет);

домохозяйство возглавляет один одинокий/несколько одиноких граждан старшего возраста (от 55 лет) или лицо пожилого возраста с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;

в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни).

Граждане также должны соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход, не превышающий 6,32 тыс. грн на одного члена семьи.

Размер помощи и где будут доступны выплаты

В рамках программы можно будет получить по 3,6 тыс. грн в месяц каждому члену домохозяйства (помощь окажут сразу за три месяца).

Регистрация на денежную помощь будет доступна в двух городах Киевской области с 10:00 до 16:00:

в городе Бородянка, пер. Жилина, 1-а (в модульном городке) — в понедельник, 27 октября;

в городе Обухов, ул. Киевская, 117 (в доме культуры) — во вторник, 28 октября.

Записаться на выплаты можно будет в порядке живой очереди.

При себе нужно будет иметь в пункте сбора данных следующие документы:

паспорт/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справку ВПЛ (если есть);

свидетельство о рождении детей;

реквизиты счета в банке;

документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости.

Ранее мы писали о возможности получить финансовую поддержку от Каритас на полгода на аренду жилья. Выплаты предусмотрены для внутренне перемещенных лиц.

Еще мы рассказывали о программе поддержки самозанятых граждан и микропредпринимателей в октябре 2025 года. Выплаты можно будет получить от Mercy Corps и Каритас.