Видео

УВКБ ООН предоставит по 10,8 тыс. грн жителям Киевщины — детали

Дата публикации 27 октября 2025 11:00
обновлено: 10:57
Выплаты от УВКБ ООН — денежная помощь доступна для ВПЛ на Киевщине
Люди в почтовом отделении. Фото: УНИАН

27-28 октября в двух городах Киевской области гражданам будет доступна денежная помощь в рамках программы, которую реализует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в партнерстве с БФ "Право на защиту". Выплаты предоставят лишь нескольким категориям населения.

Об этом сообщает УВКБ ООН в Telegram.

Кто сможет получить финпомощь осенью

Как отмечается, финпомощь на Киевщине будет предоставлена в двух городах для таких основных групп граждан:

  1. Внутренне-перемещенным лицам (ВПЛ), которые переехали не более шести месяцев назад из-за военных действий, и не имели подобной финпомощи от УВКБ ООН или других организаций за последние три месяца.
  2. Беженцам, которые после вынужденного выезда из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства, не получали аналогичных выплат от организаций предыдущие три месяца.

Среди обязательных критериев уязвимости для вышеуказанных категорий:

  • в семье есть только один из родителей (или отец/или мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с гражданами старшего возраста (от 55 лет);
  • домохозяйство возглавляет один одинокий/несколько одиноких граждан старшего возраста (от 55 лет) или лицо пожилого возраста с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;
  • в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни).

Граждане также должны соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход, не превышающий 6,32 тыс. грн на одного члена семьи.

Размер помощи и где будут доступны выплаты

В рамках программы можно будет получить по 3,6 тыс. грн в месяц каждому члену домохозяйства (помощь окажут сразу за три месяца).

Регистрация на денежную помощь будет доступна в двух городах Киевской области с 10:00 до 16:00:

  • в городе Бородянка, пер. Жилина, 1-а (в модульном городке) — в понедельник, 27 октября;
  • в городе Обухов, ул. Киевская, 117 (в доме культуры) — во вторник, 28 октября.

Записаться на выплаты можно будет в порядке живой очереди.

При себе нужно будет иметь в пункте сбора данных следующие документы:

  • паспорт/документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • справку ВПЛ (если есть);
  • свидетельство о рождении детей;
  • реквизиты счета в банке;
  • документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости.

Ранее мы писали о возможности получить финансовую поддержку от Каритас на полгода на аренду жилья. Выплаты предусмотрены для внутренне перемещенных лиц.

Еще мы рассказывали о программе поддержки самозанятых граждан и микропредпринимателей в октябре 2025 года. Выплаты можно будет получить от Mercy Corps и Каритас.

выплаты финансовая помощь ВПЛ деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
