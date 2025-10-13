Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші від Карітас — кому передбачена допомога на базові потреби

Гроші від Карітас — кому передбачена допомога на базові потреби

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 11:00
Виплати від Карітас — хто може отримати допомогу за проєктом Basic Needs
Жінка біля потяга тримає дитину на руках. Фото: УНІАН

Жителі прифронтових сіл та міст можуть зареєструватися у новій програмі допомоги від благодійного фонду "Карітас України". Розраховувати на багатоцільову грошову допомогу зможуть громадяни, які потрапили у складні життєві обставини та підпадають під критерії вразливості.

Про це йдеться у повідомленні БФ "Карітас Харків" у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати допомогу за проєктом "Basic Needs"

Йдеться про реалізацію проєкт "Basic Needs", що став можливим завдяки співпраці з "Карітас України" за фінансової підтримки "Карітас Німеччини" та Міністерства закордонних справ Німеччини.

Програма передбачає надання допомоги для найбільш вразливих категорій громадян з населених пунктів від 0 до 50 км від лінії фронту, де мешкає не більш ніж 5 тис. осіб у Харківській області. У списку на виплати:

  1. Самотні громадяни віком від 55 років без підтримки рідних.
  2. Особи, які мають важкі захворювання.
  3. Громадяни, у яких є встановлена група інвалідності.
  4. Багатодітні родини (від трьох і більше неповнолітніх дітей).
  5. Самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх.
  6. Вагітні жінки та матері, які доглядають за дітьми віком до трьох років.

Зокрема, у публікації БФ "Карітас Харків"  йдеться про одну з історій, де розповідається про надання допомоги від проєкту "Basic Needs", покликаного допомогти покрити найнеобхідніші потреби (комунальні платежі, лікування й інші побутові витрати).

Контакти для звернення за фіндопомогою

Громадяни, які підпадають під вищеописані вимоги, та бажають отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас Харків", можуть уточнити всі питання, озвучити пропозиції та зауваження за контактами:

  • за номером гарячої лінії: 0-800-336-734;
  • письмово на е-скриньку: feedback@caritas.ua.

Також можна заповнити спеціальну форму на сайті МФБ "Карітас України".

БФ "Карітас України" є однією з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та країнах Європи. Слово "Сaritas" означає любов і милосердя, співчуття та благодійність. Фонд має понад 40 регіональних організацій у 20 регіонах України. Тисячі волонтерів, які працюють у місцевих центрах, залучені до різних видів гуманітарної діяльності. 

Раніше ми писали, що УВКБ ООН надає фіндопомогу для вразливих груп українців у жовтні 2025 року. Йдеться про надання виплат кожному члену родини у розмірі 10,8 тис. грн.  
 
Ще розповідали, БФ "Карітас Полтава" надає виплати на оренду житла терміном на пів року. Допомога передбачена для українців, які залишили свої оселі через війну. 

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації