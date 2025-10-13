Виплати від Карітас — хто може отримати допомогу за проєктом Basic Needs

Жінка біля потяга тримає дитину на руках. Фото: УНІАН

Жителі прифронтових сіл та міст можуть зареєструватися у новій програмі допомоги від благодійного фонду "Карітас України". Розраховувати на багатоцільову грошову допомогу зможуть громадяни, які потрапили у складні життєві обставини та підпадають під критерії вразливості.

Про це йдеться у повідомленні БФ "Карітас Харків" у Telegram.

Хто може отримати допомогу за проєктом "Basic Needs"

Йдеться про реалізацію проєкт "Basic Needs", що став можливим завдяки співпраці з "Карітас України" за фінансової підтримки "Карітас Німеччини" та Міністерства закордонних справ Німеччини.

Програма передбачає надання допомоги для найбільш вразливих категорій громадян з населених пунктів від 0 до 50 км від лінії фронту, де мешкає не більш ніж 5 тис. осіб у Харківській області. У списку на виплати:

Самотні громадяни віком від 55 років без підтримки рідних. Особи, які мають важкі захворювання. Громадяни, у яких є встановлена група інвалідності. Багатодітні родини (від трьох і більше неповнолітніх дітей). Самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх. Вагітні жінки та матері, які доглядають за дітьми віком до трьох років.

Зокрема, у публікації БФ "Карітас Харків" йдеться про одну з історій, де розповідається про надання допомоги від проєкту "Basic Needs", покликаного допомогти покрити найнеобхідніші потреби (комунальні платежі, лікування й інші побутові витрати).

Контакти для звернення за фіндопомогою

Громадяни, які підпадають під вищеописані вимоги, та бажають отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас Харків", можуть уточнити всі питання, озвучити пропозиції та зауваження за контактами:

за номером гарячої лінії: 0-800-336-734;

письмово на е-скриньку: feedback@caritas.ua.

Також можна заповнити спеціальну форму на сайті МФБ "Карітас України".

БФ "Карітас України" є однією з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та країнах Європи. Слово "Сaritas" означає любов і милосердя, співчуття та благодійність. Фонд має понад 40 регіональних організацій у 20 регіонах України. Тисячі волонтерів, які працюють у місцевих центрах, залучені до різних видів гуманітарної діяльності.

