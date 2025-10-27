Відео
Україна
Відео

Фіндопомога від Карітас — де доступна підтримка для ВПО

Фіндопомога від Карітас — де доступна підтримка для ВПО

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 08:00
Оновлено: 08:19
Виплати від Карітас — де і хто з ВПО отримає допомогу на 6 місяців
Волонтери розмовляють з людьми. Фото: khoda.gov.ua

В одному з українських міст доступна можливість для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримати фінансову підтримку на пів року. Йдеться про програму допомоги громадянам, у яких бракує грошей на оплату винайму житла.

Про це повідомляє пресцентр благодійного фонду "Карітас Кривий Ріг УГКЦ" у Telegram.

Детальніше про програму допомоги від Карітас

Як зазначається, фіндопомога на оренду житла для переселенців від БФ "Карітас Кривий Ріг" передбачена для родин, які виїхали з небезпечних районів і нині мешкають у Кривому Розі та Криворізькому районі. Допомогу будуть надавати терміном на шість місяців.

Також підтримку може бути надано за таких життєвих обставин:

  1. Громадяни нещодавно виїхали з окупованих територій або з місць, де тривають бойові дії (менш ніж 30 днів тому).
  2. Вимушено залишили школи чи дитсадки, де мешкали тимчасово, через підготовку освітніх закладів до навчального року.
  3. Проживають у гуртожитках, звідки загрожує виселення.

У пріоритеті на виплати будуть родини, у членів яких є такі категорії вразливості:

  • сім'ї, де є вагітні чи годуючі матері з дітьми до трьох років;
  • багатодітні сім'ї, де є троє та більше дітей;
  • неповні родини, де дітей виховують самотні мами/тата/опікуни;
  • сім'ї з громадянами з інвалідністю першої-другої групи/важкохворі;
  • сім'ї з самотніми людьми похилого віку від 60 років.

Контакти для отримання допомоги

Громадяни, які підпадають під вищевказані вимоги, можуть звернутися за оформленням грошової допомоги на оренду житла до благодійного фонду "Карітас Кривий Ріг УГКЦ". 

Проконсультуватися щодо відповідної програми можна за такими номерами телефонів у будні (10:00-16:00): 

  • 067-280-94-59; 
  • 067-454-27-22.

У фонді додали, що підтримку надають в рамках реалізації проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" при парафіяльному центрі "Рідна хата".

допомога українцям
Оголошення. Джерело: "Карітас Кривий Ріг УГКЦ"

"Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу", — йдеться у повідомленні організаторів.

Раніше ми писали, що UNICEF Ukraine продовжує надавати фіндопомогу родинам з дітьми. Кошти отримають люди в прифронтових регіонах на найнагальніші потреби для зими.
 
Ще ми розповідали, що у жовтні тим, хто має сільське господарство, передбачене надання грантів. Розмір фіндопомоги становить 16,5 тис. грн.

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
