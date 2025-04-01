Виплати у квітні — де стартує реєстрація на допомогу у 10,8 тис. грн

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року зареєструватися на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН зможуть громадяни, які мешкають у Сумській області. Зокрема, найближчими днями можна подати заявки на виплати у кількох громадах.

Про це анонсували представники УВКБ ООН в Telegram-каналі.

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Фінансова підтримка у квітні поточного року буде доступна для таких категорій населення:

особам зі статусом ВПО з переміщенням упродовж останніх шести місяців;

українцям, які після переміщення за кордон повернулися в додому.

Необхідно мати один із таких критеріїв вразливості:

родина лише з одним із батьків, які мають одну та більше неповнолітніх дітей або проживають з особами, вік яких перевищує 55 років;

очолює родину самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років або особа похилого віку з неповнолітніми дітьми;

сімʼя має у своєму складі одну чи кілька членів з особливими потребами: важкі хвороби чи інвалідність.

Особам, які підпадають під критерії вразливості, потрібно відповідати фінансовим критеріям та мати дохід не більш ніж 5,4 тис. грн на одну особу в родині.

Допомога доступна тим, хто не отримував фінпідтримку від благодійних організацій.

Розмір допомоги на одного члена родини становить 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців).

Необхідні документи та як зареєструватися на допомогу

Для того, щоб подати заявку на допомогу, необхідно мати такі документи:

паспорт або свідоцтво про народження дітей (за наявності);

ідентифікаційний код (необхідний для виплати допомоги);

номер банківської картки для перерахування виплат;

документи, де підтверджується належність до категорії вразливості.

Реєстрація буде доступна у четвер, 3 квітня, у с. Недригайлів (Недригайлівська ТГ) за попереднім записом за номером телефону 063 182 68 38. Адреса прийому: вул. Сумська, 4 (години роботи: 10:00-14:00).

Протягом тижня відкриють реєстрацію і в інших громадах. За повідомленнями необхідно слідкувати в Telegram-каналі.

Раніше ми писали, що благодійний фонд "Право на захист" збирає заявки на надання грошової допомоги тим, хто орендує житло. Виплати доступні для внутрішніх переселенців та громадян, які повернулися з-за кордону.

Також ми повідомляли, що для жінки, які хочуть відкрити бізнес, можуть скористатися програмою допомоги. Проєкт пошириться на Миколаївську та Херсонську область.