Выплаты в апреле — где стартует регистрация на помощь в 10,8 тыс. грн

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года зарегистрироваться на получение финансовой помощи от УВКБ ООН смогут граждане, проживающие в Сумской области. В частности, в ближайшие дни можно подать заявки на выплаты в нескольких громадах.

Об этом анонсировали представители УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Финансовая поддержка в апреле текущего года будет доступна для таких категорий населения:

лицам со статусом ВПЛ с перемещением в течение последних шести месяцев;

украинцам, которые после перемещения за границу вернулись домой.

Необходимо иметь один из следующих критериев уязвимости:

семья только с одним из родителей, имеющих одного и более несовершеннолетних детей или проживающих с лицами, возраст которых превышает 55 лет;

возглавляет семью одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет или лицо пожилого возраста с несовершеннолетними детьми;

семья имеет в своем составе одного или несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни или инвалидность.

Лицам, которые подпадают под критерии уязвимости, нужно соответствовать финансовым критериям и иметь доход не более 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.

Помощь доступна тем, кто не получал финподдержку от благотворительных организаций.

Размер помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

Необходимые документы и как зарегистрироваться на помощь

Для того, чтобы подать заявку на помощь, необходимо иметь следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении детей (при наличии);

идентификационный код (необходим для выплаты помощи);

номер банковской карты для перечисления выплат;

документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости.

Регистрация будет доступна в четверг, 3 апреля, в с. Недригайлов (Недригайловская ТГ) по предварительной записи по телефону 063 182 68 38. Адрес приема: ул. Сумская, 4 (часы работы: 10:00-14:00).

В течение недели откроют регистрацию и в других громадах. За сообщениями необходимо следить в Telegram-канале.

Ранее мы писали, что благотворительный фонд "Право на защиту" собирает заявки на предоставление денежной помощи тем, кто арендует жилье. Выплаты доступны для внутренних переселенцев и граждан, которые вернулись из-за границы.

Также мы сообщали, что для женщины, которые хотят открыть бизнес, могут воспользоваться программой помощи. Проект распространится на Николаевскую и Херсонскую область.