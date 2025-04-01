Выплаты в апреле — где стартует регистрация на помощь в 10,8 тыс. грн

УВКБ ООН предоставит по 10,8 тыс. грн в апреле — какие критерии
В апреле 2025 года зарегистрироваться на получение финансовой помощи от УВКБ ООН смогут граждане, проживающие в Сумской области. В частности, в ближайшие дни можно подать заявки на выплаты в нескольких громадах.
Об этом анонсировали представители УВКБ ООН в Telegram-канале.
Кому доступна регистрация на новые выплаты в апреле
Финансовая поддержка в апреле текущего года будет доступна для таких категорий населения:
- лицам со статусом ВПЛ с перемещением в течение последних шести месяцев;
- украинцам, которые после перемещения за границу вернулись домой.
Необходимо иметь один из следующих критериев уязвимости:
- семья только с одним из родителей, имеющих одного и более несовершеннолетних детей или проживающих с лицами, возраст которых превышает 55 лет;
- возглавляет семью одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет или лицо пожилого возраста с несовершеннолетними детьми;
- семья имеет в своем составе одного или несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни или инвалидность.
Лицам, которые подпадают под критерии уязвимости, нужно соответствовать финансовым критериям и иметь доход не более 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.
Помощь доступна тем, кто не получал финподдержку от благотворительных организаций.
Размер помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).
Необходимые документы и как зарегистрироваться на помощь
Для того, чтобы подать заявку на помощь, необходимо иметь следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении детей (при наличии);
- идентификационный код (необходим для выплаты помощи);
- номер банковской карты для перечисления выплат;
- документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости.
Регистрация будет доступна в четверг, 3 апреля, в с. Недригайлов (Недригайловская ТГ) по предварительной записи по телефону 063 182 68 38. Адрес приема: ул. Сумская, 4 (часы работы: 10:00-14:00).
В течение недели откроют регистрацию и в других громадах. За сообщениями необходимо следить в Telegram-канале.
Ранее мы писали, что благотворительный фонд "Право на защиту" собирает заявки на предоставление денежной помощи тем, кто арендует жилье. Выплаты доступны для внутренних переселенцев и граждан, которые вернулись из-за границы.
Также мы сообщали, что для женщины, которые хотят открыть бизнес, могут воспользоваться программой помощи. Проект распространится на Николаевскую и Херсонскую область.
Читайте Новини.LIVE!